

фото: hypoxi-climbi.ru

В резюме, поданных на амбициозные вакансии, часто значится пункт «стрессоустойчивость». Но что это означает — непробиваемость или, наоборот, гибкость?

В позитивной психологии, изучающей «хорошие» состояния психики, устойчивость — это одно из ключевых понятий. Что оно в себя включает и как добиться большей эффективности в трудных ситуациях? Дарья Варламова исследует тему на «Снобе ».

Термин «устойчивость» (resilience) был заимствован англоязычными психологами из физики — исходно это слово означает свойство упругого тела восстанавливать исходную форму после прекращения деформирующего воздействия. Наша психика тоже может быть «упругой» — в этом случае устойчивость означает способность человека успешно функционировать в неблагоприятных обстоятельствах.

Изначальная способность стойко переносить невзгоды зависит от многих факторов — генов, воспитания, социальных возможностей и т. д. Устойчивость не передается по наследству напрямую, но, как пишут авторы книги Resilience: The Science of Mastering Life's Greatest Challenges, психиатры Стивен М. Саутвик и Деннис С. Чарни, последние исследования связывают это качество с генами, которые регулируют симпатическую нервную систему (она отвечает за адаптацию функций организма к стрессовым условиям), гипоталамо-гипофизарно-адреналовую ось (стимулирует выброс кортизола в кровь) и обмен серотонина (влияет на поведенческие реакции на стресс и стабильность настроения). Также важную роль играет допаминовая система вознаграждения (биологическая основа мотивации) и префронтальная кора головного мозга (она позволяет нам контролировать и планировать свое поведение, несмотря на обуревающие нас эмоции). Наши природные данные сильно различаются: кому-то биологически больше повезло с саморегуляцией, а у кого-то это слабое место. Но это не означает, что устойчивость нельзя развить. То же самое и с факторами внешней среды: дети из неблагополучных семей находятся в зоне риска, но примерно треть из них (согласно продолжительному исследованию известного психолога Эмми Вернер) отлично справляется с трудностями.

Важно отметить, что это бесценное качество не означает упрямства и непробиваемости — ригидные люди, с трудом меняющие свои взгляды и привычки, хуже приспосабливаются к тяжелым ситуациям, чем мягкие и гибкие индивиды, хотя на первый взгляд и могут выглядеть более внушительно. Устойчивость также не равна «непробиваемому оптимизму», который часто основан на отрицании неприятных эмоций и может приводить к необъективной картине мира. Стойкий человек реалистично смотрит на жизнь и хорошо разбирается в своих ощущениях, признавая и страх, и злость, и горе, когда они появляются. Но при этом он не дает эмоциям контролировать свое поведение, быстро переходя от признания того, что ситуация ему не нравится, к поискам выхода из нее. Такой человек верит, что в его силах что-то изменить. Лишенные этого качества люди обычно начинают обвинять внешний мир в том, что он сделал их несчастными, и оправдывать собственное бездействие.

Концепция не изменилась. Что такое ригидность и как она мешает адаптироваться

За склонность придерживаться раз и навсегда принятой программы отвечает такое свойство психики, как ригидность. В умеренных дозах она полезна, но ее переизбыток приводит к дезадаптации

Это не означает, что надо брать на себя полную ответственность за то, что с вами происходит — разумеется, природные катаклизмы, болезни, войны, уровень преступности и многие другие неприятные вещи находятся вне вашего контроля. Но в любой, даже самой сложной ситуации есть что-то, чем мы управляем. Известный австрийский психиатр Виктор Франкл, прошедший через концлагерь, в своей работе «Человек в поисках смысла» изучал, какие стратегии помогали другим заключенным выживать в столь страшных условиях. Оказалось, что лучше всего справлялись те, кто придумывал себе какие-то осмысленные действия: например, одна женщина не потеряла волю к жизни потому, что постоянно следила за состоянием своих волос — того немногого, чем она еще могла распоряжаться.

Интересно, что психологическая устойчивость непосредственно влияет на физическую сопротивляемость организма. Например, чувство юмора, по некоторым данным, укрепляет иммунную систему (в частности, повышает содержание в слюне иммуноглобулина А, который помогает нам бороться с респираторными заболеваниями).

Что помогает стать устойчивее

Американская психологическая ассоциация (АРА) разработала список из 10 советов для тех, кто хочет сделать собственную психику более адаптивной и выносливой. Вот некоторые из них:

Укрепляйте отношения внутри и вне семьи. Отдельно повезло тем, у кого в детстве сформировался надежный тип привязанности: уверенность в поддержке родителей позволяет ребенку смелее исследовать окружающий мир, что отражается на способности к активным действиям в ситуациях неопределенности и во взрослом возрасте. Но и для тех, кому не повезло с родителями, есть хорошая новость: крепкие, нежные и полные взаимной заботы отношения с партнером и друзьями тоже позитивно сказываются на психологической устойчивости. В тяжелой ситуации вы будете знать, что не одиноки — поддержка придаст сил, чтобы бороться с обстоятельствами. Это подтверждают даже исследования среди военных: дружные отношения с однополчанами заметно повышают эффективность солдат на поле боя и их способность переносить стресс.

Верьте в свои силы. Это не означает, что полезно считать себя Суперменом — наоборот, нужно ставить амбициозные, но реалистичные цели и быть готовым к работе над собой и к тому, что результаты появятся не сразу. Важно отмечать постепенный прогресс и уметь работать на «стайерских» дистанциях ради отложенного вознаграждения: знаменитые «зефирные» эксперименты конца 1960-х — начала 1970-х в США показали, что дети, способные отказаться от сладости сейчас для того, чтобы получить вдвое большую порцию позже, впоследствии преуспевали больше, чем их менее выдержанные сверстники.

Будьте готовы меняться. Не стоит воспринимать свалившиеся на вас трудности как что-то, необратимо ухудшающее вашу жизнь. Многое зависит от интерпретации и от умения разделять то, что на что можно повлиять, а на что нет. Мир постоянно меняется, и какие-то из прежних целей и планов приходится пересматривать. Временное разочарование вполне естественно, но эти изменения могут открыть новые перспективы, если сосредотачиваться не на негативе, а на максимальной выгоде, которую можно извлечь из изменившихся обстоятельств.

Используйте трудность как урок. Не всегда можно победить, но в любой ситуации можно чему-то научиться, если быть достаточно открытым и любопытным. Знаменитая цитата Ницше о том, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, может прозвучать болезненно для человека, только что пережившего трагедию. Проблемы не всегда закаляют, а чрезмерная нагрузка может сломать даже сильного человека. И все-таки трудные обстоятельства могут помочь нам открыть свои новые сильные стороны. Конечно, это не обязательно происходит сразу и по умолчанию — для этого требуется серьезная внутренняя работа и некоторая доля везения.

Не забывайте заботиться о себе. Психологическая выносливость не означает, что нужно быть ломовой лошадью — если вовремя расслабляться и переключать внимание с проблем на что-то приятное, энергии заметно прибавится.

Психологи также советуют искать дополнительные способы сохранять душевное равновесие. Какие-то из них могут быть индивидуальными — например, творчество, личный дневник или духовные практики. Другие имеют под собой научную основу — например, медитация помогает бороться с тревожностью и развить самоконтроль, а аэробные упражнения страхуют от неприятных последствий повышенного уровня кортизола — «гормона стресса».