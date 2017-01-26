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LIVE: пресс-конференция о международном детском конкурсе НТВ "Ты супер!"

27.01.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В проекте примут участие дети из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии в возрасте от 7 до 18 лет. Талантливые ребята, оставшиеся без попечения родителей, получат возможность заявить о себе.

LIVE: пресс-конференция о международном детском конкурсе НТВ "Ты супер!"
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"

Дети с непростой судьбой благодаря телеканалу НТВ, агентству Sputnik и Минобразования и науки РФ смогут продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Но самое главное — это новые эмоции, знания, друзья и исполнение заветной мечты.

В мероприятии принимают участие: генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев, директор дирекции мультимедийных центров новостного агентства и радио руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко и представители звездного жюри.

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Пресс-конференция, посвященная международному детскому вокальному конкурсу телеканала НТВ "Ты супер!", который стартует 18 февраля, проходит в ММПЦ МИА "Россия...

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