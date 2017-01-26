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Женская красота и природный эротизм: репродукции картин Густава Климта покажут в Минске

27.01.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Приобщиться к искусству одного из великих художников-модернистов Густава Климта с начала этого года можно в Минске. Выставка «Густав Климт. 100 лет без гения» проходит в рамках мировой экспозиции с 14 января по 15 февраля в ТРЦ «Galleria Minsk».


Имя австрийского художника, иллюстратора и одного из основоположников модерна в живописи Густава Климта у многих ассоциируется с роскошью начала XX столетия. Получив признание и завоевав успех при жизни, Климт обеспечил своим полотнам бессмертие и статус одних из самых дорогих картин в мире. Воспевая женскую красоту и природный эротизм, художник при оставил большое пространство для зрительского воображения.

Наиболее известные работы австрийского живописца относятся к так называемому «Золотому» периоду: детали и линии в картинах украшены сусальным золотом, что придает им особое сияние и оттеняет краски теплыми тонами. Как сообщили организаторы, репродукции представленные в Минске с точностью повторяют работы хранящиеся в Вене, в том числе и золотые вкрапления.

Наряду с полотнами на выставке можно будет увидеть специальный документальный фильм о художнике и судьбе знаменитых картин.

Выставка будет длиться чуть более месяца — с 14 января по 26 февраля 2017 года в торговом центре «Galleria Minsk», 6 этаж.

Цена билета: 6 белорусских рублей;

Для студентов и пенсионеров цена билета 3 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Выставка "Густав Климт. 100 лет без гения" проходит в рамках мировой экспозиции с 14 января по 15 февраля в ТРЦ "Galleria Minsk".

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