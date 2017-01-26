В Слуцком районе в лобовом столкновении двух грузовиков один из водителей погиб. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в УГАИ МВД.



Фото: «Солигорские автолюбители», vk.com

По предварительной информации, авария произошла 27 января, около 08.10, на трассе Слуцк — Погост вблизи деревни Нежевка. Водитель МАЗ-МАН двигался в направлении Солигорска и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, когда там ехал другой МАЗ, груженый бетонными плитами.

Водитель встречного грузовика попытался предотвратить столкновение и применил экстренное торможение, однако фуру сложило в «ножницы» и отбросило в грузовик. После столкновения оба автомобиля оказали в кювете, где МАЗ-МАН опрокинулся, а с полуприцепа МАЗа на его кабину рухнули бетонные плиты.

В результате ДТП водитель МАЗа от полученных травм умер на месте происшествия.