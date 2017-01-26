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Какие игрушки понравятся ребенку 4-6 лет?

27.01.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Все детки любят играть, возраст при этом не имеет значения. Постепенно игры сменяются на более взрослые. Четырёхлетние карапузы стремятся творить, хотят соответствовать «тётям» и «дядям» с их серьезными делами, поэтому стандартные кубики и пирамидки постепенно заменяются имитацией настоящих «взрослых» вещей, комплектами для творчества и экспериментов.

Игрушки для детей 4 лет

Чтобы ребенок нормально развивался, научился мыслить креативно, были придуманы специальные игрушки для детей 4 лет, среди которых почётное место занимают раскраски. Крохам нравится наблюдать, как под их ручками рисунки «оживают», превращаясь в полноценные картины.

Каталог современных раскрасок поражает разнообразием. Среди них есть рисование по точкам, специальному контуру, номерам. Так называемые «волшебные изображения» малышам особенно дороги: чтобы «оживить» картинку, достаточно прикоснуться к ней смоченной в воде кисточкой.

Сюжеты таких книжек вдохновят на творчество любого. Любимыми являются цветы, животные, популярные герои кино и сказок, а также персонажи комиксов и мультфильмов. Некоторые книжки дополняют поделками, наклейками, бумажным конструированием, всевозможными сувенирами, смывающимися фломастерами, алфавитом, цифрами, элементами прописи.

Игрушки для детей 4 лет представлены конструкторами с мелкими яркими деталями, разрезными паззлами, сюжетно-ролевые игры, лото и домино.

Игрушки для детей 5 лет

Ребят постарше увлекают красочные книги с иллюстрациями. Рассматривая их, карапузы выдумывают свои уникальные истории. Картинки, состоящие из множества деталей, надолго занимают, тренируют логику, учат сосредотачиваться.

Игрушки для детей 5 лет комплексного назначения способствуют развитию, становятся частью выдуманного мира. На места статичных предметов приходят двигающиеся, управляемые пультом объекты, имитации «реальных» вещей.

Мальчикам понравятся:

  • автомашинки - модели, максимально приближенные к настоящим;
  • радиоуправляемая техника;
  • роботы;
  • масштабный конструктор, из которого строятся здания и дороги;
  • мужской набор.

Девочки восторгаются интерактивными животными, огромными кукольными домиками, кухнями с посудой и продуктами, женскими комплектами будущей профессии. Уместным подарком пятилеткам обоих полов станут часы, сделанные достоверно настолько, что тяжело отличить от настоящих. По ним легко учиться времени, заодно испытывая гордость за схожесть с папой и мамой.

Игрушки для детей 6 лет

Заметно повзрослев, чадо начинает познавать мир. Его увлекают микроскопы, телескопы, наборы для научных исследований. Игрушки для детей 6 лет не только развлекают, они заодно обучают, раскрывают столько нового, что родителям бывает не менее интересно.

В магазинах детских товаров продаётся множество наборов экспериментов, позволяющих познакомиться с законами природы. Цена игрушечного волшебства невелика, а кроха получит непередаваемые эмоции: каждый химический опыт для него – истинное чудо.

Папа может вместе с ним запустить в космос ракету, собранную вручную, мама – слепить посуду из глины. Мальчикам и девочкам любопытно собственноручно создавать что-то, чувствовать себя старше, занимаясь такими важными, ответственными делами.

Если в младшем возрасте игры развивают воображение, смекалку, то игрушки для детей 6 лет учат различным природным явлениям, закладывают основу школьных предметов, помогают осознать собственную значимость в мире.

В магазинах детских товаров из каталога TAM.BY вы найдете огромное количество игрушек для детей 4-6 лет и сможете купить ту, которая обязательно понравится вашему малышу.

 
Теги: знакомства
 
 
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Все детки любят играть, возраст при этом не имеет значения. Постепенно игры сменяются на более взрослые. Четырёхлетние карапузы стремятся творить, хотят...

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