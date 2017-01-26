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Дикие звери и птицы: зима в белорусском лесу

27.01.2017 11:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Олени, зубры, кабаны, ястребы и другие обитатели зимнего леса попали в объектив белорусских фотографов. Благодаря этим кадрам можно увидеть, как живется диким зверям и птицам.

 
 
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