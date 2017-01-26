«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного из аутсайдеров Восточной конференции «Югры» из Ханты-Мансийска.

Игра закончилась со счетом — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Шайбы у минчан забросили Мэтт Эллисон (оформил дубль), Роман Граборенко, Кирилл Готовец. У команды из Ханты-Мансийска отличился Никита Двуреченский, передает БелаПАН.

После 51 матча белорусский клуб с 87 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции. 28 января минчане сыграют с «Барысом» из Астаны.