﻿ Минское «Динамо» крупно обыграло «Югру». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское «Динамо» крупно обыграло «Югру»

27.01.2017 12:07 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного из аутсайдеров Восточной конференции «Югры» из Ханты-Мансийска.

Игра закончилась со счетом — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Шайбы у минчан забросили Мэтт Эллисон (оформил дубль), Роман Граборенко, Кирилл Готовец. У команды из Ханты-Мансийска отличился Никита Двуреченский, передает БелаПАН.

После 51 матча белорусский клуб с 87 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции. 28 января минчане сыграют с «Барысом» из Астаны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо-Минск» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января дома выиграло у одного из аутсайдеров Восточной конференции «Югры» из Ханты-Мансийска....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дикие звери и птицы: зима в белорусском лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика