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За 2016 год товарооборот между странами сократился вдвое.

В непростых условиях современности, порой неожиданных, надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем, передает БЕЛТА .

Беларусь никогда не прекращала сотрудничество с Сербией и не намерена этого делать в будущем, подчеркнул глава государства. "Мы видим, в каком направлении развивается сегодня мир - идут очень опасные процессы, неожиданные процессы. Мы их, конечно, не гиперболизируем", - отметил президент. При этом главная тенденция сохраняется - мир становится более глобальным, глобализируются и процессы в экономике. "Мы никуда не денемся от того, чтобы выстраивать наше сотрудничество, чтобы в этом бурном мире выстоять и развиваться на благо наших государств и наших народов", - убежден Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сегодня Беларусь и Сербия находятся в разных ситуациях, несмотря на общий тренд. "Мы ни в коем случае не будем предъявлять претензии Сербии, если она будет развиваться своим путем, потому что, наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что двусторонние отношения надо выстраивать, поддерживать.

Президент обратил внимание, что в последнее время белорусско-сербский товарооборот снизился, а это основа отношений. По его словам, необходимо найти "болевые" точки, которые нужно устранить, и пути, которые приведут к восстановлению товарооборота. "Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота", - считает глава государства. По итогам 2015 года он составлял около 250 млн долларов. В 2016 году наблюдалось сокращение показателя почти вдвое.

Александр Лукашенко заметил, что нет запрещенных тем в белорусско-сербском сотрудничестве. "Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Даже если порой нам невыгодно было. Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем", - заверил президент.

