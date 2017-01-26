|
МЧС опубликовало видео с места смертельного ДТП под Речицей
27.01.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла в пятницу утром недалеко от деревни Дережня, расположенной возле шоссе, ведущей от Паричей в Речицу — столкнулись Mazda 626 и Fiat Bravo.
© REUTERS Agencja Gazeta / Marcin Stepien
По предварительным данным, водитель Mazda совершал на трассе разворот и
На месте происшествия работали сотрудники МЧС — с помощью гидравлического инструмента они деблокировали тела погибших из искореженных автомобилей.
Причины и обстоятельства, приведшие к аварии, будет выяснять оперативно-следственная группа.
Смотрите также:
ДТП в Бресте: появилось видео столкновения ГАЗа и "Жигулей">>
Видео задержания обнаженного водителя в Витебске появилось в интернете>>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало видео работы спасателей на месте ДТП под Речицей, где погибли три человека. Смотрите на видео, как спасатели с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии