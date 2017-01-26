Авария произошла в пятницу утром недалеко от деревни Дережня, расположенной возле шоссе, ведущей от Паричей в Речицу — столкнулись Mazda 626 и Fiat Bravo.



© REUTERS Agencja Gazeta / Marcin Stepien Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана

По предварительным данным, водитель Mazda совершал на трассе разворот и не пропустил двигавшийся во встречном направлении Fiat . В ДТП погибли водители двух автомашин и пассажир "Мазды", еще одна женщина, ехавшая в японском автомобиле, находилась в состоянии шока и была передана медицинской бригаде.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС — с помощью гидравлического инструмента они деблокировали тела погибших из искореженных автомобилей.

Причины и обстоятельства, приведшие к аварии, будет выяснять оперативно-следственная группа.

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