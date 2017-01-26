В одном из судов Гомеля сегодня рассматривали дело об оскорблении белорусского языка. За это правонарушение бывший гомельский милиционер получил крупный штраф.

Суд Новобелицкого района Гомеля 27 января признал бывшего милиционера Василия Ворущенко виновным в оскорблении белорусского языка (ст. 9.22 КоАП) и приговорил его к максимально возможному наказанию — штрафу в 10 базовых величин.

При этом сам бывший милиционер, который в социальной сети написал о том, что «белорусский язык - это разлагающийся труп», свою вину признал и попросил прощения у всех, кого мог оскорбить своей записью. За эту запись общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь к ответственности гражданина, оскорбившего белорусский язык, пишет БелаПАН .

Судья Дмитрий Козлов отметил, что подобного рода высказывания являются недопустимыми.