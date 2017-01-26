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Лучший футболист ХХ века Марадона рассказал, когда он впервые попробовал наркотики

27.01.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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Бывший футболист «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, когда он в первый раз попробовал наркотик. Произошло это в те времена, когда он защищал цвета каталонского клуба, сообщает Mediaset Premium.


Диего Марадона. Фото: Reuters

— Я впервые попробовал наркотики в «Барселоне», когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой моей жизни. Наркотик — самая большая проблема, он убивает. Считаю себя удачливым человеком, говоря об этом. Ведь если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня в этом возрасте не было бы в живых, — предположил Марадона.

Чемпион мира 1986 года отметил также, что уже 13 лет не употребляет наркотики.
Цвета «Барселоны» Марадона защищал с 1982 по 1984 год, после чего до 1991 года играл за «Наполи».

Диего Марадона также подверг резкой критике нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди и коснулся и личности знаменитого экс-форварда сборной Бразилии Пеле, с которым его неоднократно сравнивали.

— Икарди — предатель. Человек не может идти на ужин к своему другу, а потом вступать в брак с его женой.

Пеле велик, и мне бы теперь не хотелось ввязываться с ним в спор. Но Икарди — другое дело, здесь речь идет о предателе. Tо, что он сделал с Макси Лопесом, присуще лишь предателю. За это приходится расплачиваться в футболе и жизни. На поле он даже до уровня Батистуты недотягивает, Батистута стоил десять Икарди, — считает Марадона Mediaset.

Лопес и Икарди были близкими друзьями, пока жена Лопеса Ванда Нара не изменила ему с Икарди. Нара и Икарди поженились в 2014 году.

Диего Армандо Марадона — лучший футболист XX века по итогам голосования на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), чемпион мира-1986, вице-чемпион мира 1990 года. В 188 матчах за «Наполи» он отметился 81 забитым мячом, за «Барселону» провел 36 игр и забил 22 мяча. Также в его активе 91 встреча за национальную команду (34 гола). С 2008 по 2010 год Марадона возглавлял сборную Аргентины. После завершения карьеры неоднократно лечился от наркомании и алкоголизма.

 
 
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Бывший футболист "Барселоны", "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, когда он в первый раз попробовал наркотик. Произошло это в те времена, когда он...

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