﻿ В Минске из-за короткого замыкания загорелся рейсовый автобус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске из-за короткого замыкания загорелся рейсовый автобус

27.01.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пожар возник в моторном отсеке автобуса Renault SFR 1991 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Возгорание произошло 26 января, около 19.10, напротив здания по проспекту Партизанскому, 150а. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство. В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон, лакокрасочное покрытие автобуса.














Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло 26 января, около 19.10, напротив здания по проспекту Партизанскому, 150а.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт о том, что ждет пенсионную систему в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика