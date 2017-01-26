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В Минске из-за короткого замыкания загорелся рейсовый автобус
Пожар возник в моторном отсеке автобуса Renault SFR 1991 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в Минском городском управлении
Возгорание произошло 26 января, около 19.10, напротив здания по проспекту Партизанскому, 150а. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство. В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон, лакокрасочное покрытие автобуса.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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Возгорание произошло 26 января, около 19.10, напротив здания по проспекту Партизанскому, 150а.
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