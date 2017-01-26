С 27 января для пользователей Uber в Беларуси стала доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.



Фото: autoua.net

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдётся планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов — независимо от их протяженности и направления.

Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путем применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения. Тарифы на поездки с Uber остаются неизменными, равно как и принципы расчета с партнерами.