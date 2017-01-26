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Клиенты UBER смогут узнавать расчетную стоимость поездок заранее
С 27 января для пользователей Uber в Беларуси стала доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.
Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдётся планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов — независимо от их протяженности и направления.
Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путем применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.
Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения. Тарифы на поездки с Uber остаются неизменными, равно как и принципы расчета с партнерами.
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Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.
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