﻿ По магазинам. Где дешевле закупиться акционными продуктами "прозапас" в ближайшие дни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По магазинам. Где дешевле закупиться акционными продуктами "прозапас" в ближайшие дни

27.01.2017 13:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогает делать покупки с выгодой для кошелька, ведь уследить за всеми скидками в городе — непростая задача. В этот раз, изучив акционные предложения в крупных торговых сетях, мы подскажем вам, где можно недорого закупиться впрок — приобрести долгохранящиеся продукты со скидкой в ближайшие выходные. 

 

Рис

 

Мука пшеничная (высший сорт)

 

Консервы

 

Сухофрукты и орехи (1 кг.)

 

Консервированный горошек и кукуруза

 

Подсолнечное масло

 

Примечание: в обзор включены только акционные товары.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие скидки предлагают на "долгоиграющие" продукты торговые сети в эти выходные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выплаты по чекам Tax Free за год снизились почти на 930 тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика