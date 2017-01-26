По магазинам. Где дешевле закупиться акционными продуктами "прозапас" в ближайшие дни
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В проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогает делать покупки с выгодой для кошелька, ведь уследить за всеми скидками в городе — непростая задача. В этот раз, изучив акционные предложения в крупных торговых сетях, мы подскажем вам, где можно недорого закупиться впрок — приобрести долгохранящиеся продукты со скидкой в ближайшие выходные.
Рис
Евроопт
«Эколайн» (длиннозерный, 900 г.)
1,55
Алми
«Эколайн» (900 г.)
1,39
Рублевский
«Добрада» (пропаренный или длиннозерный, 700 г.)
1,19
Гиппо
«Очень!» (шлифованный круглый)
1,19
Соседи
«Мелькруп» (пропаренный, 800 г.)
1,39
ProStore
«Кумушка» (длиннозерный, 700г.)
1,19
Виталюр
«Эколайн» (пропаренный янтарный) 900 г.
1,49
Мука пшеничная (высший сорт)
Евроопт
«Меленка» (2 кг.)
1,49
Алми
I’m happy (высший сорт, 1,75 кг.)
1,19
Рублевский
2 кг.
1,29
Белмаркет
«Фермер» (2 кг.)
1,19
Соседи
«Фермер»
1,39
Консервы
Евроопт
«Говядина тушеная» (325 г.)
Мясо-растительные «Паштет» (290 г.)
1,85
1,79
Алми
Килька балтийская «За родину» (240 г.)
Скумбрия атлантическая «За родину» (250 г.)
1,15
1,79
Рублевский
«Говядина тушеная» (338 г.)
2,29
Белмаркет
Сардинелла «Белая хатка»
(230 г.)
1,69
Соседи
Тушенка «Деревенская»
(340 г.)
Паштет из куриной печени (240 г.)
1,09
1,09
ProStore
Шпроты в масле из салаки
(160 г.)
1,59
Виталюр
Шпроты в масле «Родная гавань» 160 г.
1,69
Сухофрукты и орехи (1 кг.)
Евроопт
Курага
Изюм
6,99
4,59
Алми
Арахис обжаренный
Фисташки жаренные соленые
7,79
31,59
Консервированный горошек и кукуруза
Евроопт
Кукуруза FLORA (425 мл.)
Горошек FLORA (425 г.)
0,89
0,89
Алми
Кукуруза Natur Bravo (425 мл.)
Горошек I’m Happy (420 г.)
1,09
0,89
ProStore
Кукуруза ЕНО (340 г.)
Горошек ЕНО (400 г.)
1,32
1,32
Виталюр
Кукуруза ЕНО
Горошек ЕНО
0,99
0,99
Подсолнечное масло
Евроопт
«Золотая семечка» (1 л.)
2.39
Корона
«Золотая семечка», (1 л.)
2.36
Рублевский
«Слобода» (1 л.)
2,49
Белмаркет
«Кумушка» (850 мл.)
1,79
Соседи
«Сто рецептов» (800 мл.)
1,79
ProStore
«Сто рецептов» (800 мл.)
1,89
Примечание: в обзор включены только акционные товары.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие скидки предлагают на "долгоиграющие" продукты торговые сети в эти выходные.
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