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Выплаты по чекам Tax Free за год снизились почти на 930 тысяч евро
Белорусы в прошлом году получили через Технобанк по чекам Tax Free 3 миллиона 71,9 тысячи евро, сообщили в банке. Эта сумма на 928,1 тысячи евро меньше, чем
Чаще всего белорусы возвращали НДС через систему Global Blue из Литвы, Польши и Гeрмании.
Выплаты по чекам Tax Free падают не первый год. В 2015 году белорусы вернули через Технобанк НДС на 4 миллиона евро,
Напомним, в прошлом году белорусы урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей),
Сокращение выплат по чекам Tax Free, возможно, связано с тем, что с 14 апреля прошлого года в Беларуси
Кроме того, в прошлом году компания Global Blue
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Чаще всего белорусы возвращали НДС через систему Global Blue из Литвы, Польши и Гeрмании.
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