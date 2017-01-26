Белорусы в прошлом году получили через Технобанк по чекам Tax Free 3 миллиона 71,9 тысячи евро, сообщили в банке. Эта сумма на 928,1 тысячи евро меньше, чем в 2015 году .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY.

Чаще всего белорусы возвращали НДС через систему Global Blue из Литвы, Польши и Гeрмании.

Выплаты по чекам Tax Free падают не первый год. В 2015 году белорусы вернули через Технобанк НДС на 4 миллиона евро, в 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».

Напомним, в прошлом году белорусы урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей), сообщил ранее FINANCE.TUT.BY пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий. Эта сумма на 117,4 миллиона рублей меньше, чем за 2015 год.

Сокращение выплат по чекам Tax Free, возможно, связано с тем, что с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Тем, кто ездит за границу чаще чем раз в три месяца, можно ввезти товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов придется заплатить пошлину. Нововведение могло сказаться на тратах белорусов в Польше.

Кроме того, в прошлом году компания Global Blue ввела комиссию за возврат денег по чекам Tax Free, по которым сумма для выплаты превышает 50 евро. В случае превышения этого лимита за каждый чек придется заплатить по 3 евро комиссии.