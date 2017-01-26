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В Беларуси для некоторых категорий граждан могут снизить требования к минимальному страховому стажу для получения трудовой пенсии.

Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, пишет TUT.BY .

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.

— Такая проблема есть, — сказал замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, отвечая на вопрос о том, как быть, к примеру, с бывшими военнослужащими. — Но давайте посмотрим на цифрах. Есть периоды выслуги по 16−18 лет, но давайте будем учитывать, что выслуга начинает считаться с момента срочной службы — с 18 лет. Даже если он выслужит 18−19 лет, это будет достаточно крепкий мужчина в возрасте до 40 лет (…). Получается, что ему за 20 лет нужно выработать 16 лет стажа. Когда анализируем обращения таких людей, мы видим, что не военная служба лишает их права на пенсию, а то, что они в течение 10−15 лет просто не работали вообще или работали по «серым» схемам.

В условно-ущемленном положении оказываются женщины и с четырьмя детьми, признал Ковальков. «Потому что если у женщины 5 детей, то ей нужно всего 5 лет страхового стажа. Но даже если женщина родила четверых детей и с каждым провела в отпуске по уходу за ребенком три года, это 12 лет, у нее все равно есть возможность выработать стаж, который дает право на пенсию».

Но, кроме потенциальных групп риска, есть и те, кто уже попал в «пенсионную ловушку»: вернуть время обратно и устроиться на работу они уже не могут.

«Сегодня на пенсию выходят женщины, родившиеся в 1962 году, и мужчины, родившиеся в 1957 году. Свою деятельность они начали в 80-е годы, тогда был закон о тунеядстве, и я вам могу сказать, что страховой стаж они сформировали еще в советские годы, когда все работали, — поделился данными Валерий Ковальков. — Вопрос будет изучаться. Бывают ситуации, когда отсутствие страхового стажа обусловлено действительно объективными причинами. Мы работаем над этим», - сказал Ковальков.

Речь идет не о каком-то индивидуальном подходе, сразу уточнил замминистра: «Любое исключение из закона — это неправильно. Условно: это прямая связь с коррупцией. Поэтому должна быть в законе прописана четкая норма. Возможно, мы подумаем над снижением страхового стажа, но только для тех лиц, у которых действительно длительные «кредитные периоды». Мы должны понимать, что тот человек, который не работал или работал сам на себя, не должен получать социальные блага в том же объеме, которые получает тот, кто всю жизнь трудился».

В «кредитные периоды», например, входят служба в армии, нахождение в декретном отпуске, получение образования и другое.

Конкретных сроков изменения законодательства представитель Минтруда не назвал.

