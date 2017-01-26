Белорусские фигуристы Татьяна Данилова и Николай Каменчук заняли десятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Алена Шукало, TUT.BY

По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 151,55 балла.

В ходе исполнения элементов произвольной программы белорусской паре не удалось избежать ошибок, что и повлияло на итоговые оценки судей.

Однако десятое место Татьяны Даниловой и Николая Каменчука на континентально форуме — также один из значимых результатов в карьере фигуристов.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 227,58 балла. Серебряные награды у представителей Германии Алены Савченко и Брюно Массо — 222,35. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 220,02 балла.

Турнир лучших фигуристов Старого Света продолжится сегодня в Остраве выступлением женщин. 28 января медали разыграют мужчины (в белорусской команде на лед выйдут Антон Карпук и Алексей Мелехин) и танцевальные пары. Беларусь в этом виде программы представят Виктория Ковалева и Юрий Беляев.