﻿ Белорусские фигуристы с состязаниях спортивных пар вошли в топ-10 на ЧЕ в Чехии. 21.by
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Белорусские фигуристы с состязаниях спортивных пар вошли в топ-10 на ЧЕ в Чехии

27.01.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
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Белорусские фигуристы Татьяна Данилова и Николай Каменчук заняли десятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Алена Шукало, TUT.BY

По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 151,55 балла.

В ходе исполнения элементов произвольной программы белорусской паре не удалось избежать ошибок, что и повлияло на итоговые оценки судей.

Однако десятое место Татьяны Даниловой и Николая Каменчука на континентально форуме — также один из значимых результатов в карьере фигуристов.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 227,58 балла. Серебряные награды у представителей Германии Алены Савченко и Брюно Массо — 222,35. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 220,02 балла.

Турнир лучших фигуристов Старого Света продолжится сегодня в Остраве выступлением женщин. 28 января медали разыграют мужчины (в белорусской команде на лед выйдут Антон Карпук и Алексей Мелехин) и танцевальные пары. Беларусь в этом виде программы представят Виктория Ковалева и Юрий Беляев.

 
 
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Белорусские фигуристы Татьяна Данилова и Николай Каменчук заняли десятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской...

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