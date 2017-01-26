В крупных городах сейчас сложно найти квартиру, в которой бы не было Wi-Fi. Стоит только открыть поиск сетей, и мы увидим десятки включенных соседских роутеров, которые зачастую создают помехи вашему собственному Wi-Fi устройству.

Какой Wi-Fi роутер лучше купить, где в квартире его лучше установить? Рядом с чем его нежелательно ставить и как правильно настроить, чтобы не пересекаться с соседскими сигналами? Вместе со специалистами velcom и «Атлант Телеком» мы приехали в гости к известному белорусскому телеведущему Евгению Перлину, который живет с семьей и очень любопытной кошкой в одном из спальных районов Минска.



Евгений Перлин

Не ставьте роутер рядом с колонками и микроволновками

У Евгения трехкомнатная квартира в многоэтажке. Wi-Fi ему нужен для подключения 4 смартфонов, 2 планшетов, 2 телевизоров, игровой приставки и ноутбука.

По умолчанию большинство интернет-операторов выдает «базовую» модель роутера TP-Link 720N со скоростью передачи до 150 Мбит/сек. Поэтому тестирование сигнала Wi-Fi в квартире телеведущего мы начали именно с этого роутера.





Сразу поясним: любой интернет-провайдер гарантирует стабильную заявленную скорость интернета лишь при подключении по кабелю. Однако, во-первых, здесь сразу исключаются мобильные устройства, а во-вторых, мало кто захочет разводить провода по всей квартире, если есть возможность подключиться без них — по Wi-Fi. Даже если придется пожертвовать скоростью соединения. В нашем материале мы расскажем, как можно эффективно минимизировать эти потери.

Пытаемся подключиться к Wi-Fi и видим огромное количество сетей соседей вокруг — в доме работает сразу 4 провайдера — Белтелеком, Атлант Телеком, Флайнет и Юнет.





Делаем начальный замер в трех комнатах.

Несмотря на то, что у Евгения подключен пакет с интернетом с максимальной скоростью 100 Мбит/с (до 50 Мбит/с на внешние ресурсы и до 100 Мбит/с на внутренние), SpeedTest даже в комнате с модемом показывает 38 Мбит/с на скачивание.





Комната через стенку показывает небольшое ухудшение до 37 Мбит/с, а вот в третьей, дальней комнате, которую отделяют две стены и коридор, загрузка падает до совершенно некомфортных 7 Мбит/с.





Комментарий эксперта

Вместе с нами интернет тестировал Максим Мергес — руководитель управления технической поддержки компании «Велком АЦС» (работает под брендом «Атлант Телеком» после слияния с velcom). Он прокомментировал ситуацию:

— Маршрутизатор желательно ставить ближе к географическому центру квартиры — в этом случае сигнал будет более-менее равномерный по всей квартире. Либо в той комнате, где вы используете Wi-Fi чаще всего («жертвуя» качеством связи в других помещениях).

Схематичное отображение неоптимального расположения роутера:





Схематичное отображение правильно расположенной точки доступа:





По словам Максима, физика распространения Wi-Fi такова, что когда сигнал встречает на своем пути препятствие, то ее часть преломляется, часть поглощается и только часть проходит насквозь.

Высота расположения устройства значения не имеет, главное, не нужно ставить роутер рядом с динамиками телевизоров, колонками, другими роутерами и микроволновыми печами — могут создаваться помехи, ухудшающие качество связи.





Еще один совет — уже для продвинутых пользователей. Все Wi-Fi роутеры работают на частоте 2,4 или 5 ГГц, которая, в свою очередь подразделяется на каналы (в 2,4 ГГц диапазоне их 13). Если у вас и у ваших соседей будут выбраны одинаковые каналы, то возникает интерференция, ухудшающая качество соединения.

Проверить Wi-Fi окружение помогают специальные программы, существующие как для компьютеров, так и для смартфонов — например, Wi-Fi Analyzer или InSSider. Смотрите используемые рядом каналы, а затем делаете настройки своего роутера. Важно, что гаджеты Apple поддерживают только 11 первых каналов, и не увидят 12−13.





Внешние антенны и Wi-Fi модули очень важны

С расположением и настройкой роутера разобрались. А теперь выясним, что изменится с Wi-Fi связью, если мы станем использовать другой, более продвинутый роутер.

Большинство пользователей даже не задумываются о смене роутера, который им бесплатно выдал оператор. Логика простая: «Зачем тратить деньги, этот же нормально работает». И если вас устраивает текущее качество беспроводной связи, действительно, особой необходимости в замене нет.

Ну, а если вы всё же хотите получить оплаченные 50/75/100 Мбит/с, а не довольствоваться 20−40, возможно, стоит купить более продвинутое устройство. Тем более, что отличный вариант можно подобрать в ценовом диапазоне до 200 рублей.





Мы заменили базовый роутер более продвинутым — TP-Link WR840N с двумя внешними антеннами и максимальной скоростью передачи 300 Мбит/с. Представитель «Атлант Телеком» рассказал, что они уже начали бесплатно выдавать это устройство некоторым клиентам при подключении. Посмотрим, как оно в работе.

Опять делаем замеры в трех комнатах. Результаты: 40, 37 и 22 Мбит/с. Как видим, есть небольшое улучшение в первых двух комнатах и существенное улучшение в третьей. Вместо 7 у нас теперь 22,5 Мбит/с.





Комментарий эксперта

— Важно, что во втором роутере у нас две внешних антенны. Такое исполнение гораздо лучше одной антенны (когда ей приходится поочередно выступать приемником и передатчиком, снижая скорость в два раза) и, тем более, встроенного в корпус варианта (как в случае с самым первым роутером).

Но помимо роутера есть и еще одно «бутылочное горлышко» в домашней беспроводной сети — это Wi-Fi приемники в смартфонах, планшетах, и особенно ноутбуках.





— Смотрите, — показывает Максим. — Сейчас SpeedTest на ноутбуке демонстрирует лишь 12 Мбит/с. В данном случае к удаленности от роутера и помех от соседских устройств добавляется урезанный Wi-Fi приемник в ноутбуке. Ограничивая его возможности, производитель снижает энергопотребление девайса. Но ведь дома время работы от батареи далеко не так важно.

По словам Максима, выходом может стать внешний Wi-Fi модуль, подключающийся через USB. Он подменяет встроенный приемник, позволяя использовать все возможности сети. В нашем случае скорость в одной и той же точке сразу выросла с 12 до 26 Мбит/с.





Некоторые модели таких внешних модулей, как например, используемый Максимом, имеют удобное крепление на дисплей и подключаются к USB через небольшой удлинитель.

Впрочем, не все производители так урезают Wi-Fi возможности своих гаджетов. Например, новейший MacBook Pro хозяина квартиры показал примерно такую же скорость загрузки без каких-либо дополнительных аксессуаров.





5 ГГц помогает, но не всегда

Большинство Wi-Fi сетей работает в стандартном диапазоне — 2,4 ГГц, так как дешевые модели роутеров однодиапазонные. Более продвинутые модели маршрутизаторов могут использовать для раздачи интернета две частоты — к 2,4 ГГц добавляется 5 ГГц.

Используя Wi-Fi 5 ГГц в жилом доме, вы полностью избавляетесь от помех 2,4-гигагерцовых маршрутизаторов соседей, вам будут «мешать» лишь 5 ГГц устройства, которых пока очень мало. Казалось бы — вот выход! Однако здесь есть важные нюансы.





Во-первых, Wi-Fi 5 ГГц должны поддерживать принимающие устройства — ваши смартфоны, планшеты и ноутбуки. Иначе покупка более дорогого роутера будет бессмысленной.

И если все современные смартфоны (даже недорогие) уже поддерживают 5 ГГц, то ваш трехлетний ноутбук запросто может оказаться «за бортом». Будьте внимательны и проверьте характеристики ваших устройств перед покупкой.

Во-вторых, 5 ГГц сигнал распространяется на меньшее расстояние, чем 2,4 ГГц при одинаковой мощности. Таким образом, вы можете выиграть от отсутствия помех, но одновременно получить более слабый сигнал, а заодно и меньшую скорость.

Мы это доказали опытным путем. Для начала мы взяли один из современных роутеров с поддержкой 5 ГГц — TP-Link Archer C2 . Представитель «Атлант Телеком» рассказал, что компания в скором времени начнет продажу роутеров с поддержкой 5 Ггц в своих офисах.





Если в комнате с роутером мы получили прекрасные результаты, намного превышающие те, которые выдавали первые два устройства — 75−80 Мбит, то в дальней комнате результат оказался, как у предыдущего 2,4 ГГц роутера — примерно 25 Мбит/с.





Отметим, что тестируемый смартфон в дальней комнате показывал лишь одно деление приема — настолько слабым был 5 ГГц сигнал.

Но на этом наш тест не остановился, и мы дошли до еще более мощного роутера — TP-Link Archer C7 с внушительными размерами и уже тремя антеннами.





Результат оказался впечатляющим. В комнате с роутером мы получили практически максимальный сигнал — 90,5 Мбит/с на загрузку и 95 Мбит/с на отдачу, в дальнем помещении скорость упала до 43 и 65 Мбит/с соответственно (мы продолжали использовать 5 ГГц диапазон).

При этом мощность роутера оказалась настолько велика, что практически по всей квартире у нас был максимальный уровень приема.





Если бы этот роутер располагался в центре квартиры, Евгений смог бы получить почти идеальный результат в любой комнате.

Подводим итоги

Если вы хотите по максимуму использовать предоставляемую вам провайдером скорость доступа, нужно помнить о нескольких простых правилах:

Располагайте роутер ближе к центру квартиры, или к тому месту, где вам чаще всего нужен Wi-Fi. В больших квартирах и домах можно использовать сразу несколько маршрутизаторов в разных точках (если это допускается провайдером). При этом помните о том, что динамики, микроволновые печи и соседние роутеры могут создавать вам помехи, ухудшая качество сигнала.





В многоэтажном доме с огромным количеством Wi-Fi сетей не лишней будет подстройка роутера на неиспользуемый в соседних квартирах канал Wi-Fi. Кроме того, обязательно воспользуйтесь 5 ГГц сигналом, если такая опция есть в вашем роутере (и подключаемых к нему устройствах).

Если вам важна скорость, не жалейте деньги на более дорогой модем. Тем более, что мощный роутер с поддержкой 5 ГГц вполне вложится в 50−70 долларов. Зато вы сэкономите свои нервы и получите максимум от своего провайдера.

42.TUT.BY благодарит компанию velcom и Евгения Перлина за помощь в организации тестирования.