|
Кадровые выкрутасы: в Беларуси новый министр здравоохранения
Александр Лукашенко решил переназначить Валерия Малашко с поста министра труда и соцзащиты. На прошлом месте работы он продержался чуть больше месяца.
15 декабря
Ранее пост главы Минздрава занимал Василий Жарко, которого
«Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место», -
Он подчеркнул, что не считает должность главы Минтруда второстепенной, но министр здравоохранения - это очень важно: «я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко решил переназначить Валерия Малышко с поста министра труда и соцзащиты. На прошлом месте работы он продержался чуть больше месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии