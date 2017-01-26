Александр Лукашенко решил переназначить Валерия Малашко с поста министра труда и соцзащиты. На прошлом месте работы он продержался чуть больше месяца.

15 декабря президент назначил нового министра здравоохранение и образования. Последний пост занял Валерий Малашко, ранее работавший зампредом Могилевского облисполкома. Однако 27 января Лукашенко решил перевести министра на другую должность - главой Министерства здравоохранения.

Ранее пост главы Минздрава занимал Василий Жарко, которого повысили до вице-премьера в конце прошлого года. На этом посту он сменил Наталью Кочанову, которая стала главой Администрации президента.

«Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место», - отметил сегодня Лукашенко, переводя Малашко на новую должность.

Он подчеркнул, что не считает должность главы Минтруда второстепенной, но министр здравоохранения - это очень важно: «я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен».