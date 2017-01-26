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Жители «Маяка Минска» вышли на пикет

27.01.2017 13:09 — Разное | БДГ  
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Жители строящегося в Минске сербским застройщиком района вышли сегодня на митинг. Минчане раскритиковали власти страны за сотрудничество с нечестным инвестором.

Возле торгового комплекса «Дана Молл» прошел пикет жителей комплекса «Маяк Минска», которые пытались обратить внимание властей города и страны на многочисленные нарушения во время строительства микрорайона.

При этом число присутствующих на пикете сотрудников милиции в штатском в несколько раз превышало число протестующих. Последние во время общения с журналистами отметили, что их дома строили с огромным количеством нарушений при полном попустительстве властей не только города, но и страны. Особо было отмечено, что сроки строительства домов переносились президентским указом на годы, что значительно увеличило стоимость жилья. Люди отметили, что не ожидали от власти такого к себе отношения.

К главному входу в комплекс «Дана Молл», который сегодня открывается в Минске, и на открытии которого, по некоторой информации, присутствовали Андрей Кобяков и премьер-министр Сербии Александр Вучич, протестующих не подпустили люди в штатском.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители строящегося в Минске сербским застройщиком района вышли сегодня на митинг. Минчане раскритиковали власти страны за сотрудничество с нечестным инвестором.

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