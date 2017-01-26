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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о подготовке в администрации Трампа указа об односторонней отмене антироссийских санкций.

В Кремле не располагают информацией о подготовке в администрации президента США Дональда Трампа документа, предусматривающего отмену введенных при Обаме антироссийских санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», - сказал Песков.



Ранее журналист американского издания Politico Сьюзан Глассер написала на своей странице в сети Twitter о том, что несколько ее источников сообщили о подготовке в близких к Трампу кругах указа об одностороннем снятии с России санкций, пишет РБК .



В то же время Песков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в субботу 28 января состоится первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с Трампом.



«Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений», - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора «субстантивных контактов по всему периметру»



Ранее новый президент США Дональд Трамп сообщил о возможности снятия санкций с России в том случае, если Москва окажет поддержку американским войскам в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.



«Если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то вообще нужны санкции?» — заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.



Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал расстаться с иллюзиями о скорой отмене антироссийских санкций.



«Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы», — сказал председатель правительства России, выступая на XVI съезде возглавляемой им партии «Единая Россия».

