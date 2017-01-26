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Жители Бреста поймали филина, съевшего кота
27.01.2017 13:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Жители Бреста поймали филина, который напал на кота в областном центре, сообщил брестчанин Александр Сербун на своей
© Фото: из архива В. Охримука
Об охоте хищной птицы в областном центре стало известно благодаря очевидцу, который снял ее результат –
"Филин, закусивший котом в Бресте, отловлен. В двух километрах от того места (где его сфотографировали в первый раз – Sputnik). Птица вела себя довольно странно: сидела у дороги, никак не реагируя на проезжавшую машину. Подпускала людей на несколько метров, потом отлетала и садилась на снег", – написал Сербун.
По его словам, видимых повреждений крыльев у птицы не обнаружено. Брестчанин также рассказал, как местные жители ловили филина: они загнали его во двор и поймали, накинув тряпку. Сербун написал, что сейчас птица временно находится у него, планируется, что ее осмотрит ветеринар.
"Но уже можно сказать, что птица не зоопарковская, так как мясо сама есть не хочет", – заключил житель Бреста.
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По словам жителя Бреста, у которого сейчас находится птица, филин не из зоопарка, так как магазинное мясо есть не хочет.
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