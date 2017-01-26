МИНСК, 27 янв – Sputnik. Жители Бреста поймали филина, который напал на кота в областном центре, сообщил брестчанин Александр Сербун на своей странице в Facebook.



© Фото: из архива В. Охримука Фотофакт: филин съел кота прямо в центре Бреста

Об охоте хищной птицы в областном центре стало известно благодаря очевидцу, который снял ее результат – филина, держащего в когтях домашнее животное . Филин стал интернет-мемом в Бресте и героем неофициального герба города , созданного местным дизайнером.

"Филин, закусивший котом в Бресте, отловлен. В двух километрах от того места (где его сфотографировали в первый раз – Sputnik). Птица вела себя довольно странно: сидела у дороги, никак не реагируя на проезжавшую машину. Подпускала людей на несколько метров, потом отлетала и садилась на снег", – написал Сербун.

По его словам, видимых повреждений крыльев у птицы не обнаружено. Брестчанин также рассказал, как местные жители ловили филина: они загнали его во двор и поймали, накинув тряпку. Сербун написал, что сейчас птица временно находится у него, планируется, что ее осмотрит ветеринар.

"Но уже можно сказать, что птица не зоопарковская, так как мясо сама есть не хочет", – заключил житель Бреста.