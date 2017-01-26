В столичный прокат вышла драма Мартина Скорсезе «Молчание» , которую режиссер задумал еще 30 лет назад. AFISHA.TUT.BY посмотрела медлительное почти трехчасовое кино сути веры и пытается убедить любителей «Волка с Уолл-стрит» не уходить с сеанса так быстро. Как бы то ни было, они уже ушли.





О чем кино? Япония, XVII век. Христиан заставляют отрекаться от своей веры или умереть за нее мученической смертью. Бывает — и то, и то одновременно. Португальские священники Родригес и Гарппе отправляются на японскую землю в поисках своего пропавшего учителя.

Главная интрига фильма в том, предадут священники свою веру даже под угрозой смерти или нет. На эти испытания Скорсезе дает им два часа сорок минут. Половина из которых проходят в хоть и величественной, но в полной тишине (молчание в названии — явление не только метафорическое, но и буквальное). Особенно тяжело придется тем, кто закажет начос. И нетерпимым — вторую половину фильма у Скорсезе много и обстоятельно говорят о Боге и религии. «Молчание» вышло очень серьезным, но однозначным высказыванием. Американец так старательно расставляет точки в финале, что впору начинать в них играть.





Теологический эпос подразумевает монументальность, и в своем пафосе «Молчание» ее добивается. Но его проблема в том, что он говорит о Боге через … эм, разговоры о Боге. Классическое кино вечных вопросов достали с антресолей, стряхнули с него пыль и снова зарядили в кинопроектор. Только Скорсезе забыли предупредить, что весь мир перешел на DCP (цифровой формат, подходящий для большинства кинозалов. — Прим. авт.).

В результате у американца получилось действительно масштабное и гигантское художественное полотно. Которое, впрочем, не проходит ни в один дверной проем. Оммаж Куросаве и Бергману не поднимает новый фильм Скорсезе на их уровень — избыточный вес тянет картину на дно.





Причем тяжеловесность — не возрастное. Рассыпать кокаин по филейной части Марго Робби — занятие, не имеющее ничего общего с досугом тех, кому за 70. И будь то этапные для американского кино «Таксист» и «Бешеный бык», любимые публикой «Отступники» и «Банды Нью-Йорка» или совсем юный «Хранитель времени», зритель узнаёт и любит каждый своего Скорсезе. «Молчание» ко всему вышеперечисленному не имеет никакого отношения.

Энергия его предыдущих работ заменяется статикой, насыщенность красок нарочито сводится на нет, яркий саундтрек сменяют звуки природы и пение птиц. На динамику и хулиганское чувство юмора заменителей не нашлось. Да, религиозные тезисы о божественном присутствии можно найти чуть ли не в каждом втором фильме автора. Другое дело, что в «Молчании», кроме них, ничего не остается.

Фундаментальные и вечные вопросы христианства — то главное, что заботит Скорсезе на протяжении всего хронометража. Каждый из них он выделяет — графически и ударением. По «Молчанию» с легкостью можно сделать конспект тезисов, но тогда пришлось бы жертвовать картинкой, а это непростительно. Визуально лента обладает эстетическим совершенством: оператор Родриго Прието (недаром номинация на «Оскар») рисует то японские акварели, то холодные уайетовские пейзажи, то вовсе панорамы National Geographic. Красотой насыщаешься минут за 20, дальше начинается самое сложное — придумать себе занятие на остальные два часа 20 минут.





Этого времени хватит, чтобы обдумать происходящее. И не произошедшее в силу монотонности действия — тоже. Медитативное кино в эпоху заполнившего все фастфуда и 3D все еще может погружать и удивлять. Но у «Молчания» этой суперсилы не обнаружено. А сам Скорсезе применял ее, похоже, аккурат лет 30 назад.

Продемонстрировать свои сверхспособности прокатчики предлагают и зрителям. На столичные экраны «Молчание» выходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Что конечно, хорошо, но означает следующее: вам придется читать. Даже тем, кто делал это последний раз на выпускном экзамене в старших классах.