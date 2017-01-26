МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пресс-конференция, посвященная новому международному вокальному конкурсу для детей "Ты супер!", состоялась в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в пятницу. Участниками шоу, которое 11 февраля стартует на телеканале НТВ, станут талантливые дети 7-18 лет, оставшиеся без попечения родителей.



© Sputnik / Виктор Толочко Презентация шоу талантов НТВ "Ты супер!"

На протяжении двух месяцев шла постоянная работа по поиску юных музыкальных дарований. Всего в кастинге участвовали 1500 воспитанников детских домов, учеников школ-интернатов и ребят из приемных и опекунских семей. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии поисками детей занималось международное информационное агентство и радио Sputnik . После предварительных поисков команда НТВ отобрала 92 вокалиста из России и стран постсоветского пространства.

«Мы рады быть частью этого невероятного проекта. Да, мы нашли самых талантливых детей в странах СНГ и Балтии, и мы будем на протяжении всего шоу болеть за каждого ребенка, ежедневно рассказывая о его успехах на ресурсах Sputnik в наших странах. Мы верим, что проект и участие Sputnik в нем станет новой объединяющей силой для стран на постсоветском пространстве», — сказал в ходе пресс-конференции руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко.



© Фото: НТВ Андрей Благодыренко и Тимур Вайнштейн на пресс-конференции, посвященной Международному детскому вокальному конкурсу телеканала НТВ "Ты супер!"

В конце января в Москву приехали участники первого тура вместе с законными представителями, медицинским персоналом, преподавателями и психологами. Многие из ребят впервые увидели столицу России, а кто-то из них никогда прежде не выезжал за пределы родного города. Конкурсанты уже начали работу с педагогами по вокалу и продолжили обучение по своей школьной программе. В перерывах между занятиями ребята живут повседневной жизнью, посещают бассейн, ходят на дискотеки и знакомятся друг с другом.

«Я думаю, для каждого из наших участников — это замечательный шанс вырваться, хотя бы на время, из достаточно закрытой атмосферы, увидеть какую-то совершенно другую жизнь. Это возможность найти новых друзей, попробовать свои силы, узнать нечто новое. Мне кажется, что это шоу многим из них даст уверенность, что если не все, то очень многое зависит от нас самих», — заявил ведущий музыкального шоу «Ты супер!» Вадим Такменев.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что кастинг проводили не только среди детей. Команда НТВ очень внимательно подошла к выбору членов жюри. Каждый из них прошел непростой путь к большой сцене, всех их отличает неповторимый музыкальный стиль и высокий профессионализм. Члены жюри не только станут для вокалистов старшими товарищами, но и помогут раскрыть вокальные способности и поделятся секретами успеха.

Судьями проекта станут певица Ёлка, композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Имя четвертого члена жюри продюсеры обещали назвать только к премьере.



© Фото: НТВ Маргарита Суханкина на пресс-конференции, посвященной Международному детскому вокальному конкурсу телеканала НТВ "Ты супер!"

«Я вспомнила как 5 лет назад приняла решение взять ребенка из детского дома и стала ездить по разным городам в поисках. Когда общаешься с этими детками — хочется всех забрать с собой. Теперь у меня два ребенка, которых я безумно люблю. Поэтому, когда мне предложили участвовать в этом проекте, я ни минуты не раздумывала. Это абсолютно мое направление. Я буду неимоверно счастлива, если смогу помочь талантливым детям дать дорогу в жизнь», — поделилась член жюри музыкального шоу «Ты супер!» Маргарита Суханкина.

Неординарная певица Ёлка с детства еще один яркий пример того, что шанс стать звездой есть у каждого. Неслучайно негласным гимном проекта «Ты супер!» выбрана ее песня «Все зависит от нас самих». Третий член жюри — продюсер Игорь Крутой. Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию он стал музыкальным гуру мирового масштаба. На его счету продюсирование таких крупных музыкальных проектов как «Новая Волна», «Песня года» и других.

«Ты супер!» — это совершенно нетипичный для НТВ проект, который продолжает череду изменений, происходящих в эфире телеканала. Совсем недавно мы закончили исполнять мечты миллионов россиян вместе с «Путешествием Деда Мороза» и новогодней акцией. Теперь в наших силах помочь детям, которые до этого момента не имели возможности показать свой талант большой аудитории. Мне приятно, что «Ты супер!» станет для них путевкой в жизнь. В этом им поможет Игорь Крутой. Он пообещал, что финалисты «Ты супер!» примут участие в отборочных турах международных вокальных конкурсов «Новая волна» и «Детское Евровидение». А еще успешные вокалисты получат роли в новом мюзикле «Республика ШКИТ», который мы с гордостью покажем в эфире НТВ. Я желаю всем ребятам удачи!», — сказал Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

До премьеры «Ты супер!» остались считанные дни. Конкурсанты пытаются справиться с волнением, чтобы преодолеть важный этап и пройти прослушивание у членов жюри. Сейчас они — никому неизвестные мальчишки и девчонки, но скоро о них узнает вся страна. Музыкальное шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России в партнерстве с международным информационным агентством и радио Sputnik. Премьера «Ты супер!» состоится на телеканале НТВ 11 февраля.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ.

Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik ( sputniknews.com ) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах* и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Армения, Абхазия, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

*Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия