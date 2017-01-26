МИНСК, 27 янв – Sputnik. Белорусские военные начнут испытания новейшего мобильного бронированного транспортного средства "Кайман" в ближайшее время, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела маркетинга ОАО "140 ремонтный завод" Виталий Забелло.

"Испытания "Кайманов" пройдут в феврале-марте этого года", – сказал Забелло.

По его словам, после этого броневики поступят на вооружение в Вооруженные силы Беларуси. Выставочная модель "Каймана" представлена сегодня в Минске, где проходит заседание коллегия Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Планируется, что несколько новых броневиков будут принимать участие в военном параде в День независимости в 2017 голу в Минске.

Ранее позитивно о новой белорусской военной разработке отозвался известный шведский актер Дольф Лундгрен, который прокатился на броневике на ИКК "Линия Сталина" во время посещения Беларуси в декабре 2016 года.

Броневик "Кайман" был разработан на ОАО "140 ремонтный завод" для участия в разведывательных и диверсионных операциях, ведения действий в условиях чрезвычайных ситуаций. 90% его узлов и агрегатов произведены в Беларуси. Сейчас завершен этап предварительных испытаний, по результатам которых осуществляется доработка машины.