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Испытание броневиков "Кайман" начнется в Беларуси в феврале

27.01.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Белорусские военные начнут испытания новейшего мобильного бронированного транспортного средства "Кайман" в ближайшее время, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела маркетинга ОАО "140 ремонтный завод" Виталий Забелло.

Испытание броневиков "Кайман" начнется в Беларуси в феврале
© Фото: ИКК "Линия Сталина"
Госвоенпром: Лундгрену понравился белорусский броневик "Кайман"

"Испытания "Кайманов" пройдут в феврале-марте этого года", – сказал Забелло.

По его словам, после этого броневики  поступят на вооружение в Вооруженные силы Беларуси. Выставочная модель "Каймана" представлена сегодня в Минске, где проходит заседание коллегия Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. 

Планируется, что несколько новых броневиков будут принимать участие в военном параде в День независимости в 2017 голу в Минске.

Ранее позитивно о новой белорусской военной разработке отозвался известный шведский актер Дольф Лундгрен, который прокатился на броневике на ИКК "Линия Сталина" во время посещения Беларуси в декабре 2016 года.

Броневик "Кайман" был разработан на ОАО "140 ремонтный завод" для участия в разведывательных и диверсионных операциях, ведения действий в условиях чрезвычайных ситуаций. 90% его узлов и агрегатов произведены в Беларуси. Сейчас завершен этап предварительных испытаний, по результатам которых осуществляется доработка машины. 

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что несколько новых броневиков будут принимать участие в военном параде в День независимости в 2017 голу в Минске.

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