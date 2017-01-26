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Картинка дня: робот доказал, что он не робот
Многие видели сервис-капчу «Я не робот», которая появляется при посещении множества сайтов в интернете. Но может ли ее пройти настоящий робот?
Пользователь YouTube Мэтт Ансворт (Matt Unsworth)
В реальности такая капча должна защищать немного от других «роботов» — автоматизированных алгоритмов, которые занимаются массовыми рассылками и атаками на сервисы.
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Однако этот факт не помешал видео получить вирусную популярность в Сети и набрать больше миллиона просмотров. «Маленький шаг для робота и огромный скачок для грядущего восстания», — шутит обозреватель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рука-манипулятор нажимает в нужное место на сенсорной панели ноутбука и система принимает ее за человека.
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