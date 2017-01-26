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Картинка дня: робот доказал, что он не робот

27.01.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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Многие видели сервис-капчу «Я не робот», которая появляется при посещении множества сайтов в интернете. Но может ли ее пройти настоящий робот?


Изображение: Matt Unsworth / youtube.com

Пользователь YouTube Мэтт Ансворт (Matt Unsworth) записал на видео, как рука-манипулятор со специальным стилусом легко проходит этот тест. Она нажимает в нужное место на сенсорной панели ноутбука и система принимает механизм за человека.

В реальности такая капча должна защищать немного от других «роботов» — автоматизированных алгоритмов, которые занимаются массовыми рассылками и атаками на сервисы.

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Однако этот факт не помешал видео получить вирусную популярность в Сети и набрать больше миллиона просмотров. «Маленький шаг для робота и огромный скачок для грядущего восстания», — шутит обозреватель Gizmodo.

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Рука-манипулятор нажимает в нужное место на сенсорной панели ноутбука и система принимает ее за человека.

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