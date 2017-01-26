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На трассе Минск - Микашевичи опрокинулась маршрутка с пассажирами
Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Минск — Микашевичи, сообщил
«Авария произошла 27 января, в 07.50, на 91-м километре трассы Минск — Микашевичи. Маршрутное такси Mercedes-Benz под управлением 45-летнего водителя съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП пострадавшие пассажиры доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Предварительная версия аварии — неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях. По факту ДТП проводится проверка», — отметил Олег Тюрин.
В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.
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В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу.
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