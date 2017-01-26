Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Минск — Микашевичи, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

«Авария произошла 27 января, в 07.50, на 91-м километре трассы Минск — Микашевичи. Маршрутное такси Mercedes-Benz под управлением 45-летнего водителя съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП пострадавшие пассажиры доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Предварительная версия аварии — неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях. По факту ДТП проводится проверка», — отметил Олег Тюрин.

В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.