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На трассе Минск - Микашевичи опрокинулась маршрутка с пассажирами

27.01.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Минск — Микашевичи, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

«Авария произошла 27 января, в 07.50, на 91-м километре трассы Минск — Микашевичи. Маршрутное такси Mercedes-Benz под управлением 45-летнего водителя съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП пострадавшие пассажиры доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Предварительная версия аварии — неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях. По факту ДТП проводится проверка», — отметил Олег Тюрин.

В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу.

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