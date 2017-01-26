Принимать заявления от граждан, которые хотят, чтобы их освободили от уплаты налога на тунеядство в связи с трудными жизненными обстоятельствами, будет служба «Одно окно». Об этом сообщила пресс-служба Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, недавно был подписан декрет, по которому право освободить от сбора на финансирование госрасходов предоставили местным властям. Что именно власти подразумевают под «трудной жизнью» будут решать в каждом конкретном случае отдельно. В Минске заниматься этим будет служба «Одно окно» в исполкоме или районных администрациях.

Куда идти тунеядцам в трудной жизненной ситуации: служба «Одно окно» Минского городского исполнительного комитета по пр. Независимости, 8, (понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00, выходной- воскресенье) или служба «Одно окно» администрации района г. Минска по месту жительства-пребывания (понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00, выходной-воскресенье).

— Гражданин вместе с заявлением представляет сведения о своих доходах и членов его семьи, совместно с ним проживающих, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, — уточнили в Мингорисполкоме.

Брать плату за такие обращения не будут, рассмотреть вопрос обещают в течение 15 дней, в случае, если понадобиться сделать дополнительные запросы — в течение месяца.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков приводил примеры ситуаций, которые могут быть приняты как «трудные»:

— Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому. Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина).