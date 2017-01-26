﻿﻿ Мингорисполком объяснил, как и где тунеядцы смогут рассказать о "трудной жизни". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мингорисполком объяснил, как и где тунеядцы смогут рассказать о "трудной жизни"

27.01.2017 15:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Принимать заявления от граждан, которые хотят, чтобы их освободили от уплаты налога на тунеядство в связи с трудными жизненными обстоятельствами, будет служба «Одно окно». Об этом сообщила пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, недавно был подписан декрет, по которому право освободить от сбора на финансирование госрасходов предоставили местным властям. Что именно власти подразумевают под «трудной жизнью» будут решать в каждом конкретном случае отдельно. В Минске заниматься этим будет служба «Одно окно» в исполкоме или районных администрациях.

Куда идти тунеядцам в трудной жизненной ситуации: служба «Одно окно» Минского городского исполнительного комитета по пр. Независимости, 8, (понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00, выходной- воскресенье) или служба «Одно окно» администрации района г. Минска по месту жительства-пребывания (понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00, выходной-воскресенье).

— Гражданин вместе с заявлением представляет сведения о своих доходах и членов его семьи, совместно с ним проживающих, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, — уточнили в Мингорисполкоме.

Брать плату за такие обращения не будут, рассмотреть вопрос обещают в течение 15 дней, в случае, если понадобиться сделать дополнительные запросы — в течение месяца.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков приводил примеры ситуаций, которые могут быть приняты как «трудные»:

— Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому. Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина).

Читайте также
«Я — художник, а не тунеядец». Как белорусы добиваются отмены сбора из-за «трудной жизни»
Что делать, если пришло «письмо счастья» из налоговой. Объясняем на гифках
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичные власти пояснили, куда и какие документы нужно приносить гражданам, претендующим на освобождение от уплаты налога на тунеядство в связи с трудными...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко сделал новые назначения и напомнил об исполнительной дисциплине на местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика