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27 января президент произвел ряд кадровых назначений.

Помимо назначения экс-министра труда Валерия Малашко министром здравоохранения, президент произвел еще ряд кадровых перестановок, дав согласие на назначение:

Сенчука Владимира Григорьевича - председателем Брестского райисполкома

Дашкевича Вячеслава Васильевича - главой администрации Московского района г.Бреста

Бурмистрова Владимира Ивановича - председателем Ельского райисполкома

Казачка Сергея Адамовича - главой администрации Новобелицкого района г.Гомеля

Шалудина Игоря Ярославовича - председателем Островецкого райисполкома

Белинского Олега Геннадьевича - главой администрации Октябрьского района г.Гродно

Кунцевича Андрея Михайловича - заместителем председателя Могилевского облисполкома

Найдена Павла Ивановича - председателем Бобруйского райисполкома

Жигуцкого Константина Александровича - председателем Славгородского райисполкома

Витюнова Василия Владимировича - председателем Шкловского райисполкома

Прокопова Александра Ивановича - председателем Мстиславского райисполкома

Ломакиной Аллы Леоновны - заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия

Дурнова Вячеслава Викторовича - первым заместителем Министра спорта и туризма

Крутого Дмитрия Николаевича - первым заместителем Министра экономики

Утюпина Павла Владимировича - заместителем Министра экономики

Червякова Александра Викторовича - заместителем Министра экономики

Каранкевича Виктора Михайловича - первым заместителем Министра энергетики

Прудниковой Ольги Филипповны - заместителем Министра энергетики

Барташевича Дмитрия Петровича - заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации

Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области

Забагонского Сергея Александровича - директором топографо-геодезического РУП «Белгеодезия»

Жеромского Станислава Франтишковича - генеральным директором открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»

Бриштелева Андрея Степановича - председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

Цумарева Владимира Михайловича - членом Могилевского облисполкома

Ильющица Юрия Анатольевича - членом Могилевского облисполкома

"Сегодня непросто всем, но вам прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен. Я понимаю, что люди в ваших должностях не самые богатые даже в нашей стране. Поэтому мы сегодня проводим мероприятия по оптимизации структур, в том числе и сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы прежде всего, усилить исполнительную дисциплину. Даже в рамках нынешних законодательных актов вы имеете большие права и полномочия", - сказал Александр Лукашенко, комментируя свои кадровые решения.