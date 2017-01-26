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Беларусь начала производить снаряды для РСЗО "Град"

27.01.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Производство снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" освоено в Беларуси, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника управления Завода точной электромеханики Юрий Аникеев.

Ранее белорусы построили на базе грузовика повышенной проходимости МАЗ-6317 собственное РСЗО под названием "БелГрад".

"В 2016 году налажен выпуск и приняты на вооружение два реактивных снаряда калибра 122 миллиметра повышенной дальности", — сказал Аникеев.

Он также отметил, что еще один 122-миллиметровый снаряд с дальностью в 22 километра в настоящее время принимается на вооружение. Представитель завода добавил, что при применении радиовзрывателя в этом снаряде площадь поражения может увеличиться в семь-восемь раз.

Аникеев подчеркнул, что оба типа снарядов применяются в РСЗО типа "Град".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Производство снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" освоено в Беларуси, заявил журналистам в пятницу заместитель...

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