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ГВПК пообещал в 2017 году сделать свой "доморощенный" гранатомет

27.01.2017 15:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) Беларуси выполнил все задачи, которые были поставлены перед ним в 2016 году, сообщил журналистам в пятницу в председатель ГВПК Сергей Гурулев.

ГВПК пообещал в 2017 году сделать свой "доморощенный" гранатомет
© Фото: ОАО "140 ремонтный завод"
Испытание броневиков "Кайман" начнется в Беларуси в феврале

На заседании коллегии ГВПК в Минске в пятницу подводят итоги работы в минувшем году и определяют задачи на 2017 год. В заседании коллегии принял участие вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко.

"Все задачи на 2016 год выполнены. "Полонез" стал на боевое дежурство. В 2017 году стоит задача довести "Полонез" за 300 километровой дальности стрельбы и локализацию до 85%",- сказал Горулев.

Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью. Беларусь планирует совершенствовать комплекс, увеличив его дальность до 300 километров.

Также по словам главы ГВПК в 2017 "пройдут испытания своего "доморощенного" гранатомета, а также ЗРК средней дальности Бук-МБ".

Кроме того, Госкомвоенпром анонсировал испытания новейшего мобильного бронированного транспортного средства "Кайман". И отчитался о создании производства снарядов для реактивных систем залпового огня типа "Град". 

 
Теги: Минск
 
 
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Госкомвоенпром отчитался о принятии на вооружение и постановке на боевое дежурство РСЗО "Полонец" и рассказал о планах на будущее.

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