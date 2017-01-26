Сегодня премьер-министр Андрей Кобяков и председатель правительства Сербии Александр Вучич приняли участие в церемонии открытия комплекса «Дана Молл» в рамках проекта «Маяк Минска». К прибытию важных персон дольщики «Маяка» развернули пикет против качества строительства.



Скриншоты эфира Радио «Свобода».

Плакаты у одного из входов в Дана Молл развернули Павел и Светлана, муж и жена. О пикете, похоже, знали все. Милиционеры в гражданском образовали круг, чтобы пикетирующих видели как можно меньше прохожих. Радио «Свобода» вела прямой репортаж.





Дольщики рассказали, что они еще в 2011 отдали деньги за строительство квартиры в 3-ей очереди Маяка Минска.

— Жилье позиционировалось как элитное, люди платили по 1500—1600 долларов за квадратный метр, кто-то и 2000. Но то, что построила «Дана Холдинг» — это не элитное жилье, — объясняли Светлана и Павел журналистам и милиции. — Мы платили по 1400 долларов за квадратный метр. Нам обещали испанские лифты — вместо них поставили турецкие, которые постоянно ломаются. Это жилье низких потребительских качеств. По независимым оценкам, себестоимость квадратного метра тут 400−450 долларов. Хочется спросить: где грошы?

— У нас двое маленьких детей 4 и 6 лет. Я пахал на эту квартиру в России, — говорит Павел. — Дана, как инвестор, обещала построить город в городе. Но строительство жилья в «Маяке Минска» и даже больше оплатили мы, дольщики. Дана же не построила ни одного детского сада, ни одной школы — ту, что всем показывает, построил город. В «Маяке Минска» уже сейчас не хватает парковок, а он заселен на 20%. Где паркинги обещанные? Весь Минск в плитке, у нас же все Дана закатала в асфальт, который уже вспучился. Она переделала проекты, и сделала запредельной плотности застройку. Это Шанхай.

Журналисты поинтересовались, почему у пикетирующих на плакате написано «лже-инвестор».

— Мы против Сербии ничего не имеем, — объясняет Светлана. — Но застройщик получает площадки бесплатно, как инвестиционные. Инвестор должен вкладывать средства. Но у нас деньги взяли вперед. И за наши деньги построили Дана Молл? Этот торгово-развлекательный центр, плюс на месте снесенного музея ВОВ Дана собирается строить развлекательный центр, на месте второй больницы, вроде бы, тоже Дана и тоже развлекательный центр. Территория на волгоградской Дана Холдинг досталась тоже. Инвесторы должны вкладывать в инфраструктуру, но Дана вместо этого строит торговые и развлекательные центры, которые не принесут нашему городу пользы.

— Я не оппозиционер, я обычный гражданин страны, — объяснял свою позицию Павел. — Заработанные кровью и потом деньги у меня украли, построив такое жилье. Может наше руководство не знает, что творится? Чиновников всех водят в один и тот же дом, где есть просторный холл и диваны — такую «потемкинскую деревню».

К чиновникам тоже были вопросы. Особенно к районным.

— Мы писали коллективные письма в КГК, Мингорисполком, но письма спускались до Первомайского исполкома, который в частных беседах только намекал, мол, вы же видите, что за застройщик, — говорит Светлана. — Они умышленно не утверждают избранного председателя ТС, и отдают наши дома на обслуживание ЖЭСу…

Пока пикетирующие рассказывали о своей позиции, мимо проехал кортеж с чиновниками и остановился у входа подальше.









Так что вряд ли участники торжественного мероприятия видели людей с плакатами.



Торжественное открытие Дана Молл. Фото БЕЛТА.

К двум пикетирующим присоединились Юлия и Иван. Юлия рассказала, что построила квартиру в «Маяке Минска», но принимать ее не стала из-за недоделок.



Юлия, скриншот прямого эфира радио «Свобода».

— Подписали акт в одностороннем порядке, написали, что я получила ключи. И я не знаю, что там сейчас происходит, рассказала Юлия.

— Наши чаты переполнены болью, но народ понимает, что он бессилен, — утверждает Светлана. — Здесь было бы больше людей, но сейчас рабочее время. Нам говорят — а почему вы не расторгли договора? Особенность всех договоров с Даной Холдинг — деньги человек может забрать только в белорусских рублях, столько, сколько их было на момент оплаты.



Иван, участник пикета.

— Я заплатил за квартиру 120 тысяч долларов, — объясняет свое участие в пикете Иван. — И не могу заселится из-за недоделок.

Павел еще раз объяснил, в чем видет смысл мероприятия:

— Я никогда не был оппозиционером, я пахал в России, чтобы обеспечить свою семью. В Маяке Минска нет элиты — это айтишники, этнические белорусы, работавшие в России — обычные люди. Если честно, у меня мало надежды, что наша акция что-то даст. Но люди, которые хотят строить с Даной Холдинг, пусть хотя бы читают договор. По договору мы абсолютно беззащитны.

К завершению пикетирования к людям с плакатами присоединилась соседка Ольга.

Разошлись пикетирующие без приключений.

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