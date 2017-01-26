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Дональда Трампа "улучшили" с помощью Photophop
Авторитетное в области мужской моды издание GQ
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В конце видео его авторы отмечают, что фоторедактор не может изменить резких взглядов политика. Авторы издания недовольны тем, что президент проявляет ненависть к женщинам, расизм и исламофобию.
«Давайте надеяться, что его ценности тоже получат апгрейд», — подытоживает ролик. Видео за сутки набрало более миллиона просмотров.
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Издание "убрало" его излишний автозагар, необычную прическу, гигантский галстук, мешковатый костюм и неровные манжеты.
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