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Дональда Трампа "улучшили" с помощью Photophop

27.01.2017 15:56 — Разное | Tut.by  
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Авторитетное в области мужской моды издание GQ выпустило шуточную статью под названием «Если Трамп не может действовать как президент, он мог бы по крайней мере одеваться как он».

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К статье прилагается видео, где с помощью фоторедактора исправлены недостатки гардероба политика. Издание «убрало» его излишний автозагар, необычную прическу, гигантский галстук, мешковатый костюм и неровные манжеты.

В конце видео его авторы отмечают, что фоторедактор не может изменить резких взглядов политика. Авторы издания недовольны тем, что президент проявляет ненависть к женщинам, расизм и исламофобию.

«Давайте надеяться, что его ценности тоже получат апгрейд», — подытоживает ролик. Видео за сутки набрало более миллиона просмотров.

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Издание "убрало" его излишний автозагар, необычную прическу, гигантский галстук, мешковатый костюм и неровные манжеты.

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