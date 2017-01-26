Авторитетное в области мужской моды издание GQ выпустило шуточную статью под названием «Если Трамп не может действовать как президент, он мог бы по крайней мере одеваться как он».

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К статье прилагается видео , где с помощью фоторедактора исправлены недостатки гардероба политика. Издание «убрало» его излишний автозагар, необычную прическу, гигантский галстук, мешковатый костюм и неровные манжеты.

В конце видео его авторы отмечают, что фоторедактор не может изменить резких взглядов политика. Авторы издания недовольны тем, что президент проявляет ненависть к женщинам, расизм и исламофобию.

«Давайте надеяться, что его ценности тоже получат апгрейд», — подытоживает ролик. Видео за сутки набрало более миллиона просмотров.