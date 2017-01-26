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Беларусь проведет испытания собственного гранатомета

27.01.2017 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь проведет испытания собственного гранатомета

фото: reporter.by

Об этом 27 января сообщил глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев.

Беларусь в этом году проведет испытания гранатомета собственного производства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает БЕЛТА.

Гурулев рассказал о некоторых планах предприятий комитета на 2017 год. "Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - проинформировал Сергей Гурулев.

Кроме того, Гурулев сообщил, что Беларусь приступает к производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. По его словам, эти машины будут представлены в этом году на параде в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Об этом 27 января сообщил глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев.

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