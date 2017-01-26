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Беларусь проведет испытания собственного гранатомета
27.01.2017 15:57 — Разное | Ежедневник
фото: reporter.by
Об этом 27 января сообщил глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев.
Беларусь в этом году проведет испытания гранатомета собственного производства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает
Гурулев рассказал о некоторых планах предприятий комитета на 2017 год. "Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - проинформировал Сергей Гурулев.
Кроме того, Гурулев сообщил, что Беларусь приступает к производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. По его словам, эти машины будут представлены в этом году на параде в Минске.
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Об этом 27 января сообщил глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев.
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