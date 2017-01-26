На протяжении двух месяцев в кастинге проекта "Ты супер" участвовали полторы тысячи воспитанников детских домов, учеников школ-интернатов и детей из приёмных и опекунских семей. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии поисками детей занималось международное информационное агентство и радио Sputnik. После предварительных поисков команда НТВ отобрала 92 конкурсанта в возрасте 7-18 лет.

Музыкальный конкурс "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей.

Популярный ведущий телеканала НТВ Вадим Такменев в эфире радио Sputnik рассказал об идее возникновения музыкального конкурса такого формата.

"Я думаю, для каждого из наших участников — это замечательный шанс вырваться, хотя бы на время, из достаточно закрытой атмосферы, увидеть какую-то совершенно другую жизнь. Это возможность найти новых друзей, попробовать свои силы, узнать нечто новое. Мне кажется, что это шоу многим из них даст уверенность, что если не всё, то очень многое зависит от нас самих".

По словам ведущего, идея создания конкурса родилась спонтанно. Тележурналист подчеркнул, что никто целенаправленно не стремился создать такой конкурс. Просто в беседах с коллегами была затронута тема детей из детских домов, их ограниченных жизненных возможностей, тема усыновления.

"Главный вопрос, который взволновал нас: почему это дети остаются обделенными? Их жизнь и так немножко побила: от кого-то отказались родители, кто-то потерял родителей. Так или иначе, все эти дети пережили большой стресс в своей жизни, несмотря на небольшой возраст. И у нас возник вопрос: почему у детей из обычных семей есть целый ряд возможностей, а этих — нет? Так эта мысль вылилась в то, чем мы сейчас активно занимаемся", — отметил Такменев.

Судьями проекта станут певица Ёлка, композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Имя четвертого члена жюри продюсеры обещали назвать только к премьере.

Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля.