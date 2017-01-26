На заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) был рассмотрен первый отчет о готовности Минска к проведению вторых Европейских игр-2019, — сообщает НОК Беларуси.

— Готовность спортивной инфраструктуры и варианты программы Евроигр получили самую позитивную оценку со стороны членов исполкома, — сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов. — Сейчас идет процесс обсуждения и согласования видов спорта, поскольку еще не все европейские федерации подписали советующие меморандумы и соглашения с ЕОК.

Окончательно программа будет утверждена весной 2017 года, после того как в Минске состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм.