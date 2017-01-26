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Программа Евроигр-2019, которые примет Беларусь, будет утверждена весной нынешнего года

27.01.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
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На заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) был рассмотрен первый отчет о готовности Минска к проведению вторых Европейских игр-2019, — сообщает НОК Беларуси.

— Готовность спортивной инфраструктуры и варианты программы Евроигр получили самую позитивную оценку со стороны членов исполкома, — сообщил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов. — Сейчас идет процесс обсуждения и согласования видов спорта, поскольку еще не все европейские федерации подписали советующие меморандумы и соглашения с ЕОК.

Окончательно программа будет утверждена весной 2017 года, после того как в Минске состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм.

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) был рассмотрен первый отчет о готовности Минска к проведению вторых Европейских игр-2019.

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