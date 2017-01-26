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Белорус пытался выехать из Польши на угнанной в Испании фуре

27.01.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
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В польском Тересполе пограничники задержали угнанный большегруз Iveco, который ехал в Беларусь, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во время проверки выяснилось, что фура находится в розыске. Согласно базе данных, ее угнали в Испании.

Водитель и автомобиль, который предварительно оценили в 250 тысяч злотых (61,7 тысячи долларов), задержаны. Известно, что управлял большегрузом гражданин Беларуси.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
 
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Водителя и большегруз задержали до выяснения всех обстоятельств.

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