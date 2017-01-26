В польском Тересполе пограничники задержали угнанный большегруз Iveco, который ехал в Беларусь, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во время проверки выяснилось, что фура находится в розыске. Согласно базе данных, ее угнали в Испании.

Водитель и автомобиль, который предварительно оценили в 250 тысяч злотых (61,7 тысячи долларов), задержаны. Известно, что управлял большегрузом гражданин Беларуси.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.