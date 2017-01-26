﻿ КГБ рассказал о причинах задержания Кныровича: взятки, заказные торги, уклонение от налогов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КГБ рассказал о причинах задержания Кныровича: взятки, заказные торги, уклонение от налогов

27.01.2017 16:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
КГБ рассказал о причинах задержания Кныровича: взятки, заказные торги, уклонение от налогов

фото: mts.by

Комитет госбезопасности выступил с официальным комментарием по поводу задержания бизнесмена. По материалам правоохранителей, компания бизнесмена недоплатили налогов почти на полтора миллиона долларов.

КГБ Республики Беларусь вскрыта, задокументирована и пресечена противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости), говорится в сообщении пресс-службы КГБ. 

Установлено, что с 2014 г. представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции – предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

Учредителем и директором ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является Александр Кнырович, в отношении которого, как напоминает КГБ,  в 2008 г. ДФР КГК возбуждалось уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»). Он был освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба.

Далее КГБ описывает схему работы компании Кныровича:

- Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, «откат» и т.д.). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на Белорусской универсальной товарной бирже.

Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО «СарматТермо-Инжиниринг», также получавшие незаконные вознаграждения – 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий – до 7,5%).

При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.

В 2014-2016 гг. ООО «СарматТермо-Инжиниринг» поставило организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн рублей. 

Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного «фонда распределения взяток» на оплату услуг должностных лиц в г. Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. 

Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, «закрепленными» за конкретными предприятиями и организациями.

В свою очередь прибыль ООО «СарматТермо-Инжиниринг», полученная в результате «заказных» торгов, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в т.ч. незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании.

При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

24-26 января 2017 г. с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции ООО «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А. Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ»), А. Клец (РУП «Брестэнерго»), И. Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой»). Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО «Аншанс Плюс»), представлявший на бирже интересы КПУП «Гомельоблтеплосеть» и РУП «Свислочское ЖКХ». 

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь. Заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 («дача взятки»).

С учетом полученных материалов об уклонении ООО «СарматТермо-Инжиниринг» от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января 2017 г. задержаны директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»). 

При проведении неотложных следственных действий изъята т.н. черная бухгалтерия ООО с информацией о «договорных» сделках, печати, бланки и документация подконтрольных Кныровичу фирм.

По результатам оперативной разработки, охватившей практически все регионы республики, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госбезопасности выступил с официальным комментарием по поводу задержания бизнесмена. По материалам правоохранителей, компания бизнесмена недоплатили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ведущий НТВ Вадим Такменев о музыкальном конкурсе "Ты супер!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика