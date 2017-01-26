Председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев рассказал, что в этом году на испытания в армию поступит РСЗО B-300 «Полонез», оснащенная новыми, более мощными ракетами.



РСЗО "Полонез". Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Дальность поражения целей новой модификации «Полонеза» составит до 300 км (вместо прежних 200 км). На то, чтобы развернуться для ракетного удара, установке потребуются считаные минуты, равно как и для ухода с позиции. Степень локализации производства «Полонеза» планируется довести до 80%.

Также Сергей Гурулев рассказал, что все задачи, стоящие перед Госкомвоенпромом были выполнены: поставлены на вооружение радиолокационные станции «Роса РБ» и «Восток-3D», РСЗО «Полонез», разработан гранатомет собственного производства и противотанковый ракетный комплекс. Создана линейка РЛС с трехкоординатной и фазированной решеткой и целая гамма средств РЭБ.

С учетом опыта современных конфликтов разработана линейка легкобронированной техники на базе бронеавтомобиля VT-1, которая будет показана на параде войск Минского гарнизона 3 июля. Это автомобили с огневыми модулями, станцией космической связи, санитарным модулем, РЭБ и другие.

Также на параде можно будет увидеть броневики «Кайман», оснащенные различным вооружением: от пулеметов до гранатометов.