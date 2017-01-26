﻿ В Беларуси испытают новый дальнобойный "Полонез". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси испытают новый дальнобойный "Полонез"

27.01.2017 16:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев рассказал, что в этом году на испытания в армию поступит РСЗО B-300 «Полонез», оснащенная новыми, более мощными ракетами.


РСЗО "Полонез". Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Дальность поражения целей новой модификации «Полонеза» составит до 300 км (вместо прежних 200 км). На то, чтобы развернуться для ракетного удара, установке потребуются считаные минуты, равно как и для ухода с позиции. Степень локализации производства «Полонеза» планируется довести до 80%.

Также Сергей Гурулев рассказал, что все задачи, стоящие перед Госкомвоенпромом были выполнены: поставлены на вооружение радиолокационные станции «Роса РБ» и «Восток-3D», РСЗО «Полонез», разработан гранатомет собственного производства и противотанковый ракетный комплекс. Создана линейка РЛС с трехкоординатной и фазированной решеткой и целая гамма средств РЭБ.

С учетом опыта современных конфликтов разработана линейка легкобронированной техники на базе бронеавтомобиля VT-1, которая будет показана на параде войск Минского гарнизона 3 июля. Это автомобили с огневыми модулями, станцией космической связи, санитарным модулем, РЭБ и другие.

Также на параде можно будет увидеть броневики «Кайман», оснащенные различным вооружением: от пулеметов до гранатометов.

Читайте также: Видеофакт: испытания новейшего белорусского броневика "Кайман"
 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дальность поражения целей новой модификации "Полонеза" составит до 300 км.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Музейные планы - 2017: орнат из слуцких поясов, квесты и революция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика