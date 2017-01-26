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Renault стала лидером просевшего за год белорусского авторынка

27.01.2017 16:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Автомобили французского бренда Renault, входящего в альянс Renault-Nissan, стали лидером рынка новых автомобилей в 2016 году, свидетельствуют данные исследования агентства "Автостат".

Renault стала лидером просевшего за год белорусского авторынка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Согласно информации аналитиков, на долю Renault пришлась четверть общего объема проданных автомашин — примерно 8,5 тысяч, что всего на 0,3% больше, чем в 2015 году. Продажи Volkswagen, по итогам года занявшего вторую строчку, снизились на 22%. Тройку лидеров замкнула LADA, принадлежащая Renault — россияне продали в Беларуси 2,4 тысячи новых машин, что на 29,5% меньше чем показатели 2015 года.

В первой пятерке оказались еще один представитель концерна Volkswagen, Skoda — чехи продали примерно на две тысячи машин меньше, чем LADA. Пятое место — у японского Nissan (2,2 тысячи и минус 53%).

Далее в рейтинге два корейских производителя — Hyundai и KIA (минус 62% и минус 51%), японская Toyota (минус минус 30%), российский GAZ, замкнул десятку китайский автопроизводитель Geely.

По информации "Автостата", объем белорусского авторынка в прошлом году составил 33,6 тысячи автомобилей, что по сравнению с 2015 годом меньше на 33%.

 
Теги: Минск
 
 
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Исследование показало, что в 2016 году объем рынка новых автомобилей в республике сократился на 33% по сравнению с 2015 годом.

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