﻿ Выплаты белорусам по чекам Tax Free продолжают падать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выплаты белорусам по чекам Tax Free продолжают падать

27.01.2017 17:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Выплаты белорусам по чекам Tax Free продолжают падать

фото: travellist.ua

Белорусы в прошлом году получили через Технобанк по чекам Tax Free 3 миллиона 71,9 тысячи евро, сообщили в банке. Эта сумма на 928,1 тысячи евро меньше, чем в 2015 году.

Чаще всего белорусы возвращали НДС через систему Global Blue из Литвы, Польши и Гeрмании, пишет TUT.BY.

Выплаты по чекам Tax Free падают не первый год. В 2015 году белорусы вернули через Технобанк НДС на 4 миллиона евро, в 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».

Напомним, в прошлом году белорусы урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей), сообщил ранее FINANCE.TUT.BY пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий. Эта сумма на 117,4 миллиона рублей меньше, чем за 2015 год.

Сокращение выплат по чекам Tax Free, возможно, связано с тем, что с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Тем, кто ездит за границу чаще чем раз в три месяца, можно ввезти товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов придется заплатить пошлину. Нововведение могло сказаться на тратах белорусов в Польше.

Кроме того, в прошлом году компания Global Blue ввела комиссию за возврат денег по чекам Tax Free, по которым сумма для выплаты превышает 50 евро. В случае превышения этого лимита за каждый чек придется заплатить по 3 евро комиссии.
 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы в прошлом году получили через Технобанк по чекам Tax Free 3 миллиона 71,9 тысячи евро, сообщили в банке. Эта сумма на 928,1 тысячи евро меньше, чем в 2015 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси испытают новый дальнобойный "Полонез"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика