К "Б/Уржуазным ценностям" можно приобщиться в самом центре Минска, на улице Короля. Огромное пространство в два этажа, плотно уставлено европейской мебелью, предметами интерьера и быта, начиная с конца девятнадцатого и до середины двадцатого века.



© Sputnik/ Александр Кривошеев, Валерий Булавский, Сергей Пушкин Крещение в Минске: паломничество к полынье

Разнообразие даже искушенных искусствоведов: мебель в стилях от art-nouveu і Henri Deux до Chippendale і Breughel. Кроме того, масса всевозможных приятных мелочей кабинетного и кухонного назначения. Также впечатляет коллекция пивных кружек, собранная в разных концах Европы.

Создатель этого пространства, дизайнер Артур Вакаров, говорит, что не увлекался антиквариатом, а просто ездил по миру, и подмечал интересные предметы, созданные в разных стилях. Вроде собирал для себя и друзей, а потом нашлись партнеры, которые заинтересовались занятием дизайнера, как своего рода бизнесом. Так, что заходите, не стесняйтесь. Тем более, вдруг вам приглянется комод в стиле ампир, или пепельница арт-нуво, или пивная фаянсовая кружка? У вас есть возможность прикупить понравившуюся вещь!