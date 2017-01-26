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Арт-нуво и ампир в галерее-магазине известного дизайнера

27.01.2017 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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К "Б/Уржуазным ценностям" можно приобщиться в самом центре Минска, на улице Короля. Огромное пространство в два этажа, плотно уставлено европейской мебелью, предметами интерьера и быта, начиная с конца девятнадцатого и до середины двадцатого века.

Арт-нуво и ампир в галерее-магазине известного дизайнера
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Валерий Булавский, Сергей Пушкин
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Разнообразие даже искушенных искусствоведов: мебель в стилях от art-nouveu і Henri Deux до Chippendale і Breughel. Кроме того, масса всевозможных приятных мелочей кабинетного и кухонного назначения. Также впечатляет коллекция пивных кружек, собранная в разных концах Европы.

Создатель этого пространства, дизайнер Артур Вакаров, говорит, что не увлекался антиквариатом, а просто ездил по миру, и подмечал интересные предметы, созданные в разных стилях. Вроде собирал для себя и друзей, а потом нашлись партнеры, которые заинтересовались занятием дизайнера, как своего рода бизнесом. Так, что заходите, не стесняйтесь. Тем более, вдруг вам приглянется комод в стиле ампир, или пепельница арт-нуво, или пивная фаянсовая кружка? У вас есть возможность прикупить понравившуюся вещь!

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске открылась своеобразная галерея антикварной мебели и предметов быта "Б/Уржуазные ценности". Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев, безусловно,...

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