Вслед за швейцарцем Роджером Федерером путевку в финал одиночного разряда Australian Open в Мельбурне в изнурительном почти 5-часовом полуфинальном поединке оформил испанец Рафаэль Надаль.

В полуфинале Рафаэль Надаль (9-е место в рейтинге ATP) взял верх над болгарином Григором Димитровым (№ 15) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Матч длился 4 часа 56 минут.

В финале соперником Рафаэля Надаля станет другая легенда мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер (№ 17). Накануне он взял верх над соотечественником Стэном Вавринкой (№ 4).

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, которые в свое время вели увлекательный спор за место на вершине мирового рейтинга, сыграют в финале турнира «Большого шлема» впервые за почти 6 лет — с «Ролан Гаррос-2011».

Для Надаля это будет 21-й финал турниров «Большого шлема» и первый — с «Ролан Гаррос-2014». Надаль догнал по этому показателю серба Новака Джоковича.

Рекордсменом же здесь является Роджер Федерер, в 28-й раз вышедший в финал турниров «Большого шлема».

Но по очным дуэлям во встречах с Федерером впереди Надаль — 23:11 (на турнирах «Большого шлема» — 9:2).

Роджер Федерер — самый возрастной финалист турниров «Большого шлема» за последние 43 года.