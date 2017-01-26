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Обыграть соперника с помощью слуха. В Витебске проходит турнир по теннису для незрячих

27.01.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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В Витебске 27−28 января проходит международный турнир по настольному теннису среди спортсменов, имеющих проблемы со зрением.


В соревнованиях по шоудауну (так еще называют этот вид тенниса) принимают участие около 30 игроков. Это белорусские спортсмены, а также россияне — гости приехали из Москвы, Калининграда, Твери.

— На состязание прибыл основной состав сборной России. Беларусь представляют первые и вторые номера. Организаторами турнира выступают Паралимпийский комитет Республики Беларусь и «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В марте в Праге пройдет международный турнир по теннису для незрячих. Нашу страну на нем представит два парня и две девушки, двое из них из города на Двине — это Владимир Литвинов и Оксана Иванова, — сообщил TUT.BY тренер витебских игроков Олег Кириллов.




В шоудаун играют на столе со специальными бортами, которые не позволяют шарику упасть. Сетка заменена доской. Шарик не летит над доской, а прокатывается под ней. И издает звуки, подобно погремушке, чтобы игроки определяли его местоположение на слух. Задача теннисиста — закатить шар в лунку соперника.

Ракетка прямоугольная и сделана полностью из дерева (в отличие от резины оно не поглощает звук). Повязка на глаза — обязательный атрибут спортивной формы. Она уравнивает шансы между незрячими спортсменами и игроками с остаточным зрением.

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 27−28 января проходит международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с проблемами зрения.

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