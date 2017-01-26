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В Англии мошенник стащил с витрины телевизор и тут же "вернул" его продавцу

27.01.2017 17:47 — Разное | Tut.by  
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Полиция английского графства Линкольншир разыскивает мужчину, который 2 января смог «вернуть» в магазин не принадлежащий ему телевизор, передает «Медуза».


Изображение: Lincolnshire Police / twitter.com

Камеры наблюдения зафиксировали, как он зашел в магазин, взял телевизор, стоявший в коробке, и направился к кассе. Мужчина сказал кассиру, что он хотел бы вернуть купленный им ранее телевизор, но чека у него нет.

После этого предполагаемый мошенник подошел к менеджеру магазина, поговорил с ним о чем-то, пожал руку и вернулся на кассу. Кассир решил, что менеджер одобрил операцию, и «вернул» посетителю 329,99 фунта стерлингов. Затем тот ушел из магазина.

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Мужчина сказал кассиру, что он хотел бы вернуть купленный им ранее телевизор, но чека у него нет.

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