С 1 февраля в Беларуси изменится бюджет прожиточного минимума (БПМ), а вслед за ним вырастут и единовременные пособия при рождении детей. Новые размеры БПМ опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

БПМ обычно пересматривают раз в квартал. Однако в прошлый раз — в ноябре 2016 года — этот показатель уменьшился , но пособия, как и положено по закону, не пересчитывали.

С 1 февраля и до 1 мая БПМ составит 180 рублей 10 копеек, до этого — 174,52 рубля.

Бюджет прожиточного минимума, установленный с 1 ноября 2016 года социальная группа сумма, рублей трудоспособное население 198,63 пенсионеры 138,80 студенты 175,24 дети в возрасте до 3 лет 116,83 дети в возрасте от 3 до 6 лет 160,61 дети в возрасте от 6 до 18 лет 197,40

Пропорционально вырастут и размеры некоторых пособий на детей. Пособие, которое выплачивается при рождении первого ребенка (его размер составляет 10 БПМ), с 1 февраля составит чуть больше 1800 рублей, при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) — чуть больше 2520 рублей.

Размеры государственных пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа 2015 года вид пособия размер пособия сумма, рублей на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 90 рублей 5 копеек на ребенка-инвалида 70% БПМ 126 рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 100% БПМ 180 рублей 10 копеек на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 126 рублей

Напомним, с 1 февраля изменятся также и размеры ежемесячных пособий, которые получают мамы в декрете. Прибавка составит чуть больше 1 рубля.