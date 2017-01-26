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С 1 февраля вслед за БПМ вырастут единовременные выплаты при рождении детей
С 1 февраля в Беларуси изменится бюджет прожиточного минимума (БПМ), а вслед за ним вырастут и единовременные пособия при рождении детей. Новые размеры БПМ
БПМ обычно пересматривают раз в квартал. Однако в прошлый раз — в ноябре 2016 года — этот показатель
С 1 февраля и до 1 мая БПМ составит 180 рублей 10 копеек, до этого — 174,52 рубля.
Пропорционально вырастут и размеры некоторых пособий на детей. Пособие, которое выплачивается при рождении первого ребенка (его размер составляет 10 БПМ), с 1 февраля составит чуть больше 1800 рублей, при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) — чуть больше 2520 рублей.
Напомним, с 1 февраля
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Последний раз единовременные пособия пересчитывали в августе - после этого бюджет прожиточного минимума не рос, а, наоборот, уменьшался.
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