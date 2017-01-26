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С 1 февраля вслед за БПМ вырастут единовременные выплаты при рождении детей

27.01.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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С 1 февраля в Беларуси изменится бюджет прожиточного минимума (БПМ), а вслед за ним вырастут и единовременные пособия при рождении детей. Новые размеры БПМ опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

БПМ обычно пересматривают раз в квартал. Однако в прошлый раз — в ноябре 2016 года — этот показатель уменьшился, но пособия, как и положено по закону, не пересчитывали.

С 1 февраля и до 1 мая БПМ составит 180 рублей 10 копеек, до этого — 174,52 рубля.

Бюджет прожиточного минимума, установленный с 1 ноября 2016 года

социальная группа

сумма, рублей

трудоспособное население

198,63

пенсионеры

138,80

студенты

175,24

дети в возрасте до 3 лет

116,83

дети в возрасте от 3 до 6 лет

160,61

дети в возрасте от 6 до 18 лет

197,40

Пропорционально вырастут и размеры некоторых пособий на детей. Пособие, которое выплачивается при рождении первого ребенка (его размер составляет 10 БПМ), с 1 февраля составит чуть больше 1800 рублей, при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) — чуть больше 2520 рублей.

Размеры государственных пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа 2015 года

вид пособия
размер пособия
сумма, рублей

на детей, кроме ребенка-инвалида
50% БПМ
90 рублей 5 копеек

на ребенка-инвалида
70% БПМ
126 рублей

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
100% БПМ
180 рублей 10 копеек

на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
70% БПМ
126 рублей

Напомним, с 1 февраля изменятся также и размеры ежемесячных пособий, которые получают мамы в декрете. Прибавка составит чуть больше 1 рубля.

 
 
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Последний раз единовременные пособия пересчитывали в августе - после этого бюджет прожиточного минимума не рос, а, наоборот, уменьшался.

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