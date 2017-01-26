Белорусский «Завод точной электромеханики» разработал гамму реактивных снарядов для РСЗО «Град». Об этом 42.TUT.BY рассказал заместитель начальника КТУ предприятия Юрий Аникеев.



Юрий Аникеев — справа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Новые боеприпасы не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы. Например, реактивный снаряд под индексом 9М521МБ обладает дальностью в 40 км (20 км — у предшественника 9М22У), и в два раза большей мощностью. При применении радиовзрывателя, обеспечивающего воздушный разрыв, эффективность действия увеличивается в 4−7 раз.

В свою очередь мощность другого реактивного снаряда — М522МБ — в 5−7 раз больше, чем у 9М22У. Дальность полета составляет 34 км.

Оба этих 122-мм реактивных снаряда находятся в производстве и приняты на вооружение белорусской армией в 2016 году.

Напомним, что реактивная система залпового огня «БелГрад» изготовлена на шасси производства завода МАЗ. Благодаря применению отечественной базы удалось увеличить возимый боекомплект.

Для этого на шасси смонтировали стеллаж на 60 реактивных снарядов. Это позволило сократить количество транспортно-заряжающих машин и уменьшить время на поражение целей. Управлять стрельбой можно с помощью токораспределителя, установленного в кабине машины, или с помощью выносного пульта (катушки).