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Итоги недели: новый глава Минздрава, гребцы и подлинник Шишкина
27.01.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Традиционные итоги информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели обозреватель информагентства Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Александр Кривошеев.
Главной новостью пятницы стало
Назначение нового главы Минздрава выглядит тем особенно актуальным в связи с недавними
"СМИ из трех известных случаев раздули бурю. В прошлом году было всего 254 случая аллергических реакций на лекарства, а конкретно на этот антибиотик — около 20-ти. Поэтому не нужно поднимать панику", — уточнил Казарцев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Собеседники обратились и к новости о
Главным спортивным событием недели стало
"При этом белорусская сторона подает иск о возмещении ущерба. Предварительная сумма — 2 миллиона долларов, и это очень приблизительные затраты без морального ущерба", — констатировал Кривошеев.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Самой обсуждаемой темой недели, по версии собеседников в студии, стало спасение от наркоторговцев
"Выяснилось, что украденную из российского музея картину "Лес.Ели." привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы. Сейчас картина передана в Национальный художественный музей, и там специалисты предварительно признали ее подлинность", — рассказал Кривошеев.
Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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