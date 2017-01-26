Традиционные итоги информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели обозреватель информагентства Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Александр Кривошеев.

Главной новостью пятницы стало назначение министром здравоохранения Беларуси Валерия Малашко , который немногим более месяца назад был назначен министром труда и социальной защиты. Собеседники в студии напомнили о том, что глава государства извинился перед министром за перевод с должности на должность, но отметил, что Малашко нужнее стране на посту главы Минздрава.

Назначение нового главы Минздрава выглядит тем особенно актуальным в связи с недавними резонансными случаями анафилактического шока после применения антибиотика "Цефтриаксон", после которых использование и реализация препарата были приостановлены", — сказал Кривошеев.

"СМИ из трех известных случаев раздули бурю. В прошлом году было всего 254 случая аллергических реакций на лекарства, а конкретно на этот антибиотик — около 20-ти. Поэтому не нужно поднимать панику", — уточнил Казарцев.



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Собеседники обратились и к новости о задержании бизнесмена Александра Кныровича , которое прокомментировал и президент Беларуси. В деле бизнесмена речь идет и о заказных биржевых торгах, и о теневых тендерах, и об откатах, которые закладывались в себестоимость продукции.

Главным спортивным событием недели стало решение арбитражного суда в Лозанне , который полностью оправдал белорусских гребцов, однолетняя дисквалификация мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ признана неправомерной, напомнили собеседники.

"При этом белорусская сторона подает иск о возмещении ущерба. Предварительная сумма — 2 миллиона долларов, и это очень приблизительные затраты без морального ущерба", — констатировал Кривошеев.



© Sputnik/ Александр Кривошеев НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам

Самой обсуждаемой темой недели, по версии собеседников в студии, стало спасение от наркоторговцев картины знаменитого художника Ивана Шишкина . Правоохранители обнаружили полотно в ходе операции по задержанию крупной партии наркотиков.

"Выяснилось, что украденную из российского музея картину "Лес.Ели." привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы. Сейчас картина передана в Национальный художественный музей, и там специалисты предварительно признали ее подлинность", — рассказал Кривошеев.

Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.