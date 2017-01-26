﻿ Итоги недели: новый глава Минздрава, гребцы и подлинник Шишкина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Итоги недели: новый глава Минздрава, гребцы и подлинник Шишкина

27.01.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Традиционные итоги информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели обозреватель информагентства Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Александр Кривошеев.

Главной новостью пятницы стало назначение министром здравоохранения Беларуси Валерия Малашко, который немногим более месяца назад был назначен министром труда и социальной защиты. Собеседники в студии напомнили о том, что глава государства извинился перед министром за перевод с должности на должность, но отметил, что Малашко нужнее стране на посту главы Минздрава.

Назначение нового главы Минздрава выглядит тем особенно актуальным в связи с недавними резонансными случаями анафилактического шока после применения антибиотика "Цефтриаксон", после которых использование и реализация препарата были приостановлены", — сказал Кривошеев.

"СМИ из трех известных случаев раздули бурю. В прошлом году было всего 254 случая аллергических реакций на лекарства, а конкретно на этот антибиотик — около 20-ти. Поэтому не нужно поднимать панику", — уточнил Казарцев. 

Итоги недели: новый глава Минздрава, гребцы и подлинник Шишкина
© Sputnik / Виктор Толочко
Жарко: проблему с аллергией на медикаменты распиарили

Собеседники обратились и к новости о задержании бизнесмена Александра Кныровича, которое прокомментировал и президент Беларуси. В деле бизнесмена речь идет и о заказных биржевых торгах, и о теневых тендерах, и об откатах, которые закладывались в себестоимость продукции.

Главным спортивным событием недели стало решение арбитражного суда в Лозанне, который полностью оправдал белорусских гребцов, однолетняя дисквалификация мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ признана неправомерной, напомнили собеседники.

"При этом белорусская сторона подает иск о возмещении ущерба. Предварительная сумма — 2 миллиона долларов, и  это очень приблизительные затраты без морального ущерба", — констатировал Кривошеев. 

Итоги недели: новый глава Минздрава, гребцы и подлинник Шишкина
© Sputnik/ Александр Кривошеев
НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам

Самой обсуждаемой темой недели, по версии собеседников в студии, стало спасение от наркоторговцев картины знаменитого художника Ивана Шишкина. Правоохранители обнаружили полотно в ходе операции по задержанию крупной партии наркотиков.

"Выяснилось, что украденную  из российского музея картину "Лес.Ели." привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы. Сейчас картина передана в Национальный художественный музей, и там специалисты предварительно признали ее подлинность", — рассказал Кривошеев.

Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначение нового министра здравоохранения, задержание бизнесмена Кныровича, победа белорусских гребцов в арбитражном суде в Лозанне и чудом спасенный от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы выжить, нужно 383 рубля в месяц. Минтруда утвердило новые минимальные потребительские бюджеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика