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Очереди фур появились на границе с Литвой перед выходными

27.01.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Очереди из большегрузных автомобилей скопились на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Очереди фур появились на границе с Литвой перед выходными
© Фото: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
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Традиционно очереди на выезд из Беларуси в ЕС возникают перед выходными днями, нередко машины скапливаются в пунктах пропуска из-за сбоев оборудования при оформлении транспортных средств.

По данным ГПК, самые большие очереди в пятницу вечером – на границе с Литвой. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 130 фур, в "Котловке" – 50, в "Бенякони" – 18, в "Привалке" – 25.

На границе с Польшей, очередей из фур нет, но есть проблемы с пересечением рубежа у водителей легковых авто – в "Брузгах" стоят 30 машин, в "Бресте автодорожном" – 80.

В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе выехать в Латвию можно без затруднений – там очередей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На границе с Польшей, очередей из фур нет, но есть проблемы с пересечением рубежа у водителей легковых авто.

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