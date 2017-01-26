МИНСК, 27 янв – Sputnik. Очереди из большегрузных автомобилей скопились на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.



© Фото: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Белоруса на краденой фуре задержали в Польше

Традиционно очереди на выезд из Беларуси в ЕС возникают перед выходными днями, нередко машины скапливаются в пунктах пропуска из-за сбоев оборудования при оформлении транспортных средств.

По данным ГПК, самые большие очереди в пятницу вечером – на границе с Литвой. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 130 фур, в "Котловке" – 50, в "Бенякони" – 18, в "Привалке" – 25.

На границе с Польшей, очередей из фур нет, но есть проблемы с пересечением рубежа у водителей легковых авто – в "Брузгах" стоят 30 машин, в "Бресте автодорожном" – 80.

В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе выехать в Латвию можно без затруднений – там очередей нет.