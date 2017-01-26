



В конце прошедшего года отношения Беларуси с Россией ухудшились до абсолютного минимума за весь период анализа — с начала 2011 года.

При этом руководство двух стран трактовало конфликтные вопросы как досадные помехи в сотрудничестве. Не демонстрируя, впрочем, намерения уступать в своих ожиданиях ни на пядь. А вот интерпретации средствами массовой информации событий по линии Беларусь-Россия колебались от истерических до апокалиптических, пишет Thinktanks.by .

Эксперты BISS в новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса констатируют, что нерешенными остались проблемы по всем линиям взаимодействия: условиям поставок газа и нефти, условиям перемещения граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, границам полномочий Россельхознадзора в отношении поставок белорусского продовольствия, основаниям для включения белорусской продукции в российский госзаказ и другие. Одним словом, найти сферу, в которой разногласий не было бы вовсе, непросто.

Нефтегазовый конфликт

Нефтяной вопрос, столь неожиданно увязанный Россией с газовыми поставками в середине года, зажил своей отдельной жизнью. Российская сторона считает само собой разумеющимся, что поставки нефти в Беларусь в 2017 году составят лишь 18 млн тонн, то есть меньше, чем в предыдущие годы. И это только в том случае, если Беларусь примет российские условия по газу: признает долг, выплатит его и согласится оставить прежнюю цену на газ в 132 долл. США. В противном случае, если согласия в газовом вопросе достигнуто не будет, вместо 4,5 млн тонн ежеквартально Россия будет поставлять лишь 4 млн. Иными словами, вне зависимости от решения газового вопроса, условия сотрудничества по нефти существенно ухудшились.

ЕАЭС

Отстаивание интересов белорусских производителей в рамках ЕАЭС по-прежнему идет с трудом. Во-первых, в работу по установлению нормативов общей торговли мало вовлечены белорусские производители. В результате нормативы устанавливаются в интересах российских и в соответствии с планами российских отраслевых союзов по развитию, модернизации и освоению рынков. Во-вторых, подход белорусских чиновников к ЕАЭС во многом повторяет советскую матрицу: получить снабжение, а о сбыте позаботятся в центре (которого теперь нет). То есть существует недостаточное понимание того, что ЕАЭС (как и союзничество с Россией в целом) — инструмент конкуренции, а вовсе не создания равно благоприятных условий. В-третьих, вероятно, Беларуси просто не хватает необходимых специалистов.

На фоне постоянных проблем с поставками продовольствия и крайне скромными успехами в продвижении белорусской продукции в российский госзаказ (на белорусской стороне выступают эпизодически ЕЭК и губернаторы, но не высшее руководство России) собственно двусторонняя торговля по итогам года сложилась не так и плохо. Общий торговый оборот с Россией составил 23,6 млрд долларов США, причем экспорт туда достиг к декабрю прошлогоднего уровня, в то время как импорт 88,5%. Почти все основные товары экспорта превысили прошлогодние показатели и по стоимости и по количеству к ноябрю; по-прежнему неудачно идет торговля только мебелью, рыбой и сахаром.

Визовый вопрос

Не найдено понимания с Москвой и по визовому вопросу. Напомним, что начиная с сентября, Россия стала ограничивать въезд на свою территорию граждан третьих стран через белорусско-российскую границу. Позднее появилось пояснение, что иностранцам, помимо визы в РФ, для въезда требуется прибытие через международные пункты пропуска, которых на белорусско-российской границе нет. МИД РФ уточнил, что это правило действует давно, с начала 90-х, и вот теперь его стало необходимо соблюдать. Видимо, ограничения вызваны прежде всего конфликтом России с Западом. Однако для Беларуси и ее репутации это внезапное усложнение также оказалось неприятным.

Российская сторона предлагает ввести единое визовое пространство в качестве решения проблемы. А до той поры создавать международные пункты пропуска на белорусско-российской границе. Под единым визовым пространством подразумеваются единые «черные списки» на выдачу виз и взаимное признание виз. Однако общие «черные списки» практиковались и ранее, Беларусь также выдает миграционные карты общего образца с Россией. Возможно, этот конфликт продлится до тех пор, пока не будут урегулированы трудности в отношениях с Западом и с Беларусью.

Безопасность

2 ноября состоялось заседание совместной коллегии оборонных ведомств, на которое в Минск приехал С. Шойгу. Визит Шойгу в рамках рутинного запланированного мероприятия, во время которого не произошло ничего сколь-нибудь важного, как и все события этого периода, вызвали тревожные комментарии в прессе из-за конфронтационных заявлений российского министра обороны в адрес НАТО и США и планов по совместной обороне границ. Наблюдатели отметили вероятные расхождения в сценариях предстоящих совместных учений с Россией на территории Беларуси «Запад-2017». По мнению А. Лукашенко, учения должны проводиться так, чтобы наблюдатели, в том числе и западные, не могли их расценить как наступательные, а только как оборонительные. Вместе с тем предполагается, что Россия планирует отработку сценариев военного вторжения в западные страны и, возможно, Украину. Позднее сведения о тендере Минобороны России об аренде более 4000 вагонов в направлении Беларуси на 2017 год утвердили некоторых аналитиков в этих подозрениях.

Медиа и культура

Российская «мягкая сила», ее культурные и медийные возможности в свете конфронтационной политики Москвы также используется скорее в силовом, чем в «мягком» ключе. Это и лагеря подготовки православных воинов в белорусских приграничных районах под покровительством РПЦ, и действия фонда «Народная дипломатия» под эгидой которого в конце 2015 года вышла книга об ужасах белорусского национализма, и обзоры информационного агентства «Регнум» о движении Беларуси к Майдану. 8-10 декабря правоохранительные органы провели задержания трех авторов российского агентства «Регнум» Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко врамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 130 УК РБ – разжигание межнациональной розни и вражды. До этого Беларусь обращалась в российское Министерство информации, и, получив пояснение, что оно не имеет полномочий призвать к ответу авторов агентства за оскорбления страны-союзницы, передала материалы на проверку экспертной комиссии и в дальнейшем – правоохранительным органам. Вероятнее всего, арест авторов «Регнума» – сигнал скорее белорусской номенклатуре о границах, которых следует придерживаться в стремлении к союзу с Россией, нежели Кремлю.

Таможенный кодекс

Отсутствие Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге на саммитах ЕАЭС и ОДКБ, где предполагалось подписать Таможенный кодекс (ТК) и назначить нового генсека ОДКБ, стало выразительным свидетельством того, что отношения между союзниками к концу года опустились до минимальной отметки. Вероятнее всего, затягивание подписания ТК – политический шаг с множественными целями. Во-первых, это способ вынудить Кремль прислушаться к пожеланиям белорусской стороны, в том числе и по другим направлениям интеграции – торговым и нефтегазовым. Во-вторых, это дает возможность подготовиться к тем условиям ТК, корректировки которых белорусской стороне не удалось добиться. Однако надо понимать, что все интеграционные документы зачастую и принимаются с оговорками, дающими право растянуть адаптацию к новым нормативам, и правятся по ходу реализации и адаптации. Так, например, перечень толкований и уточнений действующего (с 2009 г) ТК огромен. Так что затягивание подписания — это прежде всего инструмент увеличения веса белорусской подписи.

Прогноз

Перспективы российско-белорусского нефтегазового сотрудничества довольно мрачные. В любом случае, считают эксперты BISS, мы будем наблюдать ухудшение условий по нефти, и вряд ли более благоприятные по газу, чем в 2016 году.Очевидно, что и в наступившем году в силу разницы оценок Россией и Беларусью (впрочем, как и остальным миром) военных вызовов и угроз в регионе, неизбежны разнообразные недопонимания и конфронтационные интерпретации. Также практически неизбежны дальнейшие попытки Кремля подорвать доверие Украины к Беларуси, а также репутацию Беларуси как самостоятельного игрока в сфере безопасности.